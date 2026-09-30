MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları 30 Eylül 2026

MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın 7. haftasında takımlar, Türk mutfağının en sevilen sokak lezzetlerini hazırlayarak dokunulmazlık mücadelesi verdi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmeleri doğrultusunda bir takım haftaya avantajlı başlarken, kaybeden takım ise eleme stresiyle karşı karşıya kaldı. Takım oylamasının ardından potaya gidecek ilk isimler belirlenmeye başladı. İzleyiciler şimdi “MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 1. ve 2. eleme adayları kim oldu?” sorularının yanıtını merak ediyor.

30 EYLÜL 2026 MASTERCHEF’TE 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM?

30 Eylül 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları birazdan belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026’DAN EN SON ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

27 Eylül 2026 akşamı oynanan MasterChef eleme gecesinde şeflerin verdiği yemeği en az başarıyla tamamlayan yarışmacı Recep oldu. Recep MasterChef 2026’ya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)