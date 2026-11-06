MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları 6 Ekim 2026

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme adayları belli olmaya devam ediyor. 6 Ekim 2026 tarihli bölümde yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak eleme potasının dışında kalmaya çalıştı. Gecenin sonunda yapılan değerlendirmelerle birlikte haftanın 5. ve 6. eleme adaylarının açıklanması beklenirken izleyiciler de sonuçları yakından takip etti. Yarışmada rekabet giderek kızışırken potaya giren isimler haftanın eleme heyecanını daha da artırdı. Peki, MasterChef 6 Ekim 2026 eleme potasına kim gitti? Haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları kim oldu? İşte yarışmada yaşanan son gelişmeler...

6 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

6 Ekim 2026 MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları birazdan belli olacak.

5 KASIM 2026 MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

5 Kasım 2026 MasterChef 3. Ve 4. Eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can oldu.

3 KASIM 2026 MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

3 Kasım 2026 MasterChef 1. Ve 2. Eleme adayları Tolgahan ve Ayşe oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)