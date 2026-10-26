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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:49

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Ekim Masterchef kaptanlık oyunu sonucu

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanlık oyunu için heyecan başladı. En güzel testi kebabını yapan isim bu hafta mavi takımın kaptanı olacak. Ekran başındakiler ise Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Ekim Masterchef kaptanlık oyunu sonucu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 21:49

Ekranların sevilen yarışması 'te haftanın kaptanlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar en güzel testi kebabını yapmak için mücadele ederken ekran başındakiler mavi takım kaptanı kim oldu heyecanla bekliyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI BU AKŞAM?

, ve 'nın yer aldığı Masterchef Türkiye'de 26 Ekim akşamı kaptanlık oyunu oynanıyor. Testi kebabı yapan yarışmacılar en güzel tabağı çıkartmak için yarışıyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan belli olacak.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Ekim Masterchef kaptanlık oyunu sonucu

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

26 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar testi kebabı yapıyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda ise mavi takım kaptanı olacak olan isim belli olacak. Henüz kaptanlık oyununun kazananı belli olmadı.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Ekim Masterchef kaptanlık oyunu sonucu

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU 26 EKİM?

Ekranların sevilen programında bu haftanın kaptanı belli olacak. Şefler, yarışmacılardan testi kebabı isterken yarışmacılar en güzel tabağı çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Henüz takım kaptanları belli olmadı.

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? 26 Ekim Masterchef kaptanlık oyunu sonucu

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ DÜN AKŞAM?

Masterchef'te en son yapılan eleme sonucunda veda eden isim belli oldu. MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Emre oldu. Emre'nin duygusal vedası ise sosyal medyada dikkat çekti.

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#Somer Sivrioğlu
#mehmet yalçınkaya
#danilo zanna
#emre
#Medya
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