MasterChef kim elendi, kim gitti? Dün (25 Ekim) MasterChef’e veda eden isim kim oldu?



MasterChef’te her hafta olduğu gibi bu pazar gününde de eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı final etabında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo ve Somer Sivrioğlu şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 4 kişi eleme potasından çıktı. Yarışmaya devam edebilmek için tezgahın başına geçen yarışmacılar arasında ilk turda eleme potasından Enes, Nilay, Burçin ve Tolgahan çıktı. İkinci turda ise Hasan Alp, Eyüpcan ve Ayşe en iyi tabağı çıkarmak için çabaladı. Şeflerin değerlendirmesi sonrasında Ayşe ve Emre eleme potasında yer alan iki isim olarak kaldı. Peki MasterChef’te kim elendi, Ayşe mi, Emre mi? İşte, 25 Ekim Pazar MasterChef’te elenen isim…

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef’te heyecan dolu yeni bölümde 8 yarışmacı kıyasıya bir mücadele verdi. Eleme potasında yer alan Enes, Emre, Ayşe, Eyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp iki elemeli final etabında şeflere tabaklarını hazırladı.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonrasında Burçin, Nilay, Tolgahan ve Enes eleme potasından çıkarak rahat bir nefes aldı.

Emre, Ayşe, Eyüp Can ve Hasal Alp eleme mücadelesinde devam etti. Danilo Zanna’nın hazırladığı ricotta ve ıspanak dolgulu mini üçgen crespelle tabağını yapan yarışmacılara 45 dakika süre verildi.

Sürenin sona ermesinin ardından şefler tabakları tek tek değerlendirirken eleme potasında yer alan son iki isim Emre ve Ayşe kaldı.

MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM BELLİ OLDU

İki aşamadan oluşan final turunda Emre ve Ayşe kalırken yarışmaya veda eden yarışmacı Emre oldu. Emre’nin yarışmaya veda etmesinin ardından gözyaşlarını tutamayan Ayşe, “Emrenin gitmesini istemedim diyerek” stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Yarışmaya veda eden Emre ise üzgün olduğunu belirterek kendisini elendi olarak görmediğini vurguladı. MasterChef okulundan 16. olarak mezun olduğunu söyleyen Emre “ Heğinize teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımın daha ev gitmesine vesile olmadım. Cansu, Koray, Recep ben vesile olmuştum biraz.” ifadelerini kullandı.