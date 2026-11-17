Tv8 ekranlarında bu akşam yayınlanan Masterchef Türkiye yeni bölümünde kaptanlık yarışı kıyasıya devam etti. Gün sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda ise Ayşe mavi takımın kaptanı oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde takımların oluşum aşaması yer aldı. Mavi takım kaptanı Ayşe olurken, kırmızı takım için Şükran'ı seçti. Böylece mavi takımda yer alan isimler arasında Ayşe, Tolğa, Bahar, Eyyüp Can, Enes ve Burçin yer aldı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

16 Kasım Pazartesi günü oynanan oyuna göre kırmızı takımda Şükran kaptan olurken takımında yer alan isimler arasında Muhammed, Armağan, Tolgahan, Şadi ve Nilay yer aldı.

MASTERCHEF'TE BU HAFTANIN TAKIMLARI 16 KASIM

Bu haftanın takımları belirlendi. Aşağıda yer alan isimler bu hafta dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele ederken, kaybeden takım arasında da bireysel dokunulmazlık oynanacak.

Mavi

Ayşe (Kaptan)

Tolğa

Bahar

Eyyüp Can

Enes

Burçin

Kırmızı