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İstanbul
Tv8 ekranlarında bu akşam yayınlanan Masterchef Türkiye yeni bölümünde kaptanlık yarışı kıyasıya devam etti. Gün sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda ise Ayşe mavi takımın kaptanı oldu.
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde takımların oluşum aşaması yer aldı. Mavi takım kaptanı Ayşe olurken, kırmızı takım için Şükran'ı seçti. Böylece mavi takımda yer alan isimler arasında Ayşe, Tolğa, Bahar, Eyyüp Can, Enes ve Burçin yer aldı.
16 Kasım Pazartesi günü oynanan oyuna göre kırmızı takımda Şükran kaptan olurken takımında yer alan isimler arasında Muhammed, Armağan, Tolgahan, Şadi ve Nilay yer aldı.
Bu haftanın takımları belirlendi. Aşağıda yer alan isimler bu hafta dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele ederken, kaybeden takım arasında da bireysel dokunulmazlık oynanacak.
Mavi
Kırmızı