Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 6 Ekim Masterchef takımlar nasıl oluştu? İşte kırmızı mavi takım yarışmacıları

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İstanbul
Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu haftanın kaptanlık yarışı nefes kesti. Urfa baklavası yapan yarışmacılar arasında en güzel yapan Tolğa oldu.
TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacıların yakınları da yer aldı. Birlikte yaptıkları baklavalar sonrasında Tolğa ve Nilay'ın yakınları takımları oluşturdu.
6 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde bir ilk yaşandı. Yarışmacıların aileleri takımları oluşturacak. Mavi takımın kaptanı Tolğa olurken kırmızı takımın kaptanı Nilay oldu. Mavi takımda ilk seçilen isim Bahar'ın babası oldu.
Tolğa (Kaptan)
Bahar
Armağan
Şükran
Emre
Eyyüp
Burçin
Tolgahan
Nilay'ın abisi bu akşam kırmızı takım oyuncularını belirledi. Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı ve takımları aileler oluşturdu. Nilay'ın abisinin seçtiği isimler ile ortaya çıkan takım şöyle oldu:
Nilay (Kaptan)
Muhammed
Nurten
Ayşe
Hasan Alp
Şadi
Kübra
Bu akşam oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. En güzel baklavayı yaparak mavi takım kaptanı olan isim Tolğa olurken, kırmızı takım için Nilay'ı seçti. İşte bu hafta takımlar böyle belirlendi!
Mavi: Tolğa, Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp, Burçin, Tolgahan
Kırmızı: Nilay, Muhammed, Nurten, Ayşe, Hasan Alp, Şadi, Kübra