Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 6 Ekim Masterchef takımlar nasıl oluştu? İşte kırmızı mavi takım yarışmacıları

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu haftanın kaptanlık yarışı nefes kesti. Urfa baklavası yapan yarışmacılar arasında en güzel yapan Tolğa oldu.

MASTERCHEF'TE BİR İLK! TAKIMLARI AİLELER SEÇTİ

TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacıların yakınları da yer aldı. Birlikte yaptıkları baklavalar sonrasında Tolğa ve Nilay'ın yakınları takımları oluşturdu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

6 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde bir ilk yaşandı. Yarışmacıların aileleri takımları oluşturacak. Mavi takımın kaptanı Tolğa olurken kırmızı takımın kaptanı Nilay oldu. Mavi takımda ilk seçilen isim Bahar'ın babası oldu.

Tolğa (Kaptan)

Bahar

Armağan

Şükran

Emre

Eyyüp

Burçin

Tolgahan

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Nilay'ın abisi bu akşam kırmızı takım oyuncularını belirledi. Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı ve takımları aileler oluşturdu. Nilay'ın abisinin seçtiği isimler ile ortaya çıkan takım şöyle oldu:

Nilay (Kaptan)

Muhammed

Nurten

Ayşe

Hasan Alp

Şadi

Kübra

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU 6 EKİM SALI?

Bu akşam oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. En güzel baklavayı yaparak mavi takım kaptanı olan isim Tolğa olurken, kırmızı takım için Nilay'ı seçti. İşte bu hafta takımlar böyle belirlendi!

Mavi: Tolğa, Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp, Burçin, Tolgahan

Kırmızı: Nilay, Muhammed, Nurten, Ayşe, Hasan Alp, Şadi, Kübra