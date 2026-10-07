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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:01

Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 6 Ekim Masterchef takımlar nasıl oluştu? İşte kırmızı mavi takım yarışmacıları

Masterchef'te bu akşam kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar uzun süredir görmediği aileleri ile bir araya geldi. Duygusal anlar yaşanan bölümde Masterchef mavi kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu. Bu akşam Masterchef'te bir ilk yaşandı, takımları aileler oluşturdu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 6 Ekim Masterchef takımlar nasıl oluştu? İşte kırmızı mavi takım yarışmacıları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 00:01

Ekranların sevilen programı 'de bu haftanın kaptanlık yarışı nefes kesti. Urfa baklavası yapan yarışmacılar arasında en güzel yapan Tolğa oldu. 

MASTERCHEF'TE BİR İLK! TAKIMLARI AİLELER SEÇTİ

ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacıların yakınları da yer aldı. Birlikte yaptıkları baklavalar sonrasında Tolğa ve 'ın yakınları takımları oluşturdu.

Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 6 Ekim Masterchef takımlar nasıl oluştu? İşte kırmızı mavi takım yarışmacıları

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

6 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde bir ilk yaşandı. Yarışmacıların aileleri takımları oluşturacak. Mavi takımın kaptanı Tolğa olurken kırmızı takımın kaptanı Nilay oldu. Mavi takımda ilk seçilen isim Bahar'ın babası oldu.

Tolğa (Kaptan)

Bahar

Armağan

Şükran

Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 6 Ekim Masterchef takımlar nasıl oluştu? İşte kırmızı mavi takım yarışmacıları

Emre

Eyyüp

Burçin

Tolgahan

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Nilay'ın abisi bu akşam kırmızı takım oyuncularını belirledi. Masterchef tarihinde bir ilk yaşandı ve takımları aileler oluşturdu. Nilay'ın abisinin seçtiği isimler ile ortaya çıkan takım şöyle oldu:

Nilay (Kaptan)

Muhammed

Nurten

Masterchef mavi kırmızı takımda kimler var? 6 Ekim Masterchef takımlar nasıl oluştu? İşte kırmızı mavi takım yarışmacıları

Ayşe

Hasan Alp

Şadi

Kübra

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU 6 EKİM SALI?

Bu akşam oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. En güzel baklavayı yaparak mavi takım kaptanı olan isim Tolğa olurken, kırmızı takım için Nilay'ı seçti. İşte bu hafta takımlar böyle belirlendi!

Mavi: Tolğa, Bahar, Armağan, Şükran, Emre, Eyyüp, Burçin, Tolgahan

Kırmızı: Nilay, Muhammed, Nurten, Ayşe, Hasan Alp, Şadi, Kübra

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ETİKETLER
#tolga
#masterchef türkiye
#nilay
#TV8
#Urfa Baklavası
#Medya
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