MasterChef Türkiye'de bir ilkin kıyısından dönüldü! Şefler bile şaşırdı

23 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:41

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü şefler, ön eleme turlarında, yarışmacıların 5 dakika içinde hazırladıkları yemekleri tadarak, ikinci tur için kararlarını veriyorlar.

Milyonlarca kişiyi ekranlara kilitleyen yarışma programında dün ise bir 'ilkin' kıyısından dönüldü. MasterChef yarışmacısı Sezer Dirican'ın yaptığı tabak, şefleri oldukça şaşırttı. Deniz ürünlerinden bir yemek hazırlayan Dirican, şeflere kaşık attırmaya çok yaklaştı fakat pırasa detayı hevesleri kursakta bıraktı.

''ŞİMDİLİK KAŞIĞIN GÖRÜNTÜSÜYLE YETİNECEKSİN''

Üç jüri üyesi de Dirican'ın hazırladığı tabağı beğendi. Şeflerden Somer Sivrioğlu, "Biz kaşığı 'Bu tabakta eleştirilecek hiçbir şey yok' dediğimizde atıyoruz. MasterChef tarihinde ilk defa elemelerde kaşık gelecekti. Ama maalesef sen şu an sadece görüntüsüyle yetineceksin. Çünkü pırasan çok diri. Eğer o pırasa da karidesin ve sosun gibi olsaydı, MasterChef'te elemelerde ilk kaşık alan yarışmacı olacaktın. Kocaman bir evet ama gerçekten çok yazık oldu" dedi.

Danilo Zanna da tabağını daha iyi anlatması gerektiğini söyleyerek Sezer Dirican'a "evet" dedi.

Mehmet Şef ise "Tabakla ilgili konuşacak bir şey yok. Bu tabakla ilgili konuşulacak tek şey: Helal olsun. Çıtayı biraz yüksek tuttun, inşallah böyle devam edersin" yorumunu yaptı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI SEZER DİRİCAN

1995 yılında Amasya'da doğan Dirican, 5 yıldır profesyonel olarak aşçılık yaptığını açıkladı. Askere gidip gelmesi nedeniyle 7 ay sektörden uzak kaldığını ifade eden Sezer Dirican, 1.5 aydır yeniden mesleğine döndüğünü söyledi.