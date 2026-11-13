MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve yarışmacı 13 Kasım 2026

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İstanbul
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de rekabet hız kesmeden sürüyor. 13 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Mavi ve kırmızı takım arasında yaşanan mücadelede şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacıların performansları gecenin sonucunu belirledi. Takım oyununda rakiplerini geride bırakmak isteyen yarışmacılar, ödüle ulaşabilmek için zamana karşı yarıştı. Peki, 13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte kazanan takım ve gecenin başarılı yarışmacısı...
13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununda kazanan takım birazdan belli olacak. Takım mücadelesinin ardından gerçekleştirilen bireysel etapta ise rakiplerini geride bırakan yarışmacı, ödülün sahibi olacak.
Kırmızı takım
Tolğahan
Nilay
Şükran
Mavi takım
Tolga
Şadi
Enes
Ayşe
Burçin
Armağan
Eyyüp Can
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)