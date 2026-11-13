MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve yarışmacı 13 Kasım 2026

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de rekabet hız kesmeden sürüyor. 13 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Mavi ve kırmızı takım arasında yaşanan mücadelede şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacıların performansları gecenin sonucunu belirledi. Takım oyununda rakiplerini geride bırakmak isteyen yarışmacılar, ödüle ulaşabilmek için zamana karşı yarıştı. Peki, 13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte kazanan takım ve gecenin başarılı yarışmacısı...

13 KASIM 2026 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununda kazanan takım birazdan belli olacak. Takım mücadelesinin ardından gerçekleştirilen bireysel etapta ise rakiplerini geride bırakan yarışmacı, ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIM KADROSU

Kırmızı takım

Tolğahan

Muhammed

Bahar

Nurten

Nilay

Şükran

Mavi takım

Tolga

Şadi

Enes

Ayşe

Burçin

Armağan

Eyyüp Can

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)