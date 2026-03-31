Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ertelenecek mi? 31 Mart Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi neden yok?

TRT1 kanalının güçlü yapımlarından olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, salı akşamlarının favori dizileri arasına imzasını atıyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolde olduğu Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin Türkiye-Kosova maçı nedeniyle yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyiciler arasında arama motorunda hızla araştırılıyor. Saray içinde ve cephede yaşanan kritik gelişmeler sonrasında yeni bölümü merakla beklenen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Mehmed: Fetihler sultanı dizisi yeni bölümü ne zaman? Türkiye-Kosova maçının ekranlarda oynaması ekranların iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünü etkileyecek mi? İşte 31 Mart TRT yayın akışında yer verilen dizi ve programların listesi:
Her salı akşamı Trt1 kanalında yerini bulan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 31 Mart Salı akşamı itibariyle yeniden gündeme geldi.
Türkiye- Kosova maçının bu akşam ekranlara gelecek olmasıyla birlikte tarihi dizisever izleyici kitlesi, "Mehmed Fetihler Sultanı neden yok?" sorusunuda arama motorunda beraberinde getirdi.
Ekranların sevilen yapımlarından olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölüm tarihi ve kanalın bu akşamki yayın ayrıntıları, netlik kazanan program akışıyla birlikte tamamen kesinleşmiş oldu.
Her salı akşamı izleyicisiyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam TRT1 ekranlarına gelmeyecek.
TRT1 kanalının en çok izlenen ve reytingi yüksek dizilerinden olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, bu akşam TV ekranlarında oynayacak olan Kosava-Türkiye maçı sebebiyle yeni bölümünü ekrana getirmeyecek.
Milli maç sebebiyle bu hafta yayın arasına 1 haftalık mola vermek durumunda kalan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, önümüzdeki hafta yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.
Türkiye-Kosova maçı ekrana verilmeseydi yeni bölümü bu akşam 31 Mart tarihinde yayınlanacak olan Mehmed: Fetihler Sultanı, milli maçın oynaması sebebiyle yeni bölümün ertelenmesine neden oldu.
Mehmet: Fetihler Sultanı dizisi 7 Nisan Salı günü sevenleri karşısında olacak.
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Seksenler
14:00 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Cennetin Çocukları
02:40 Seksenler
03:20 Benim Adım Melek