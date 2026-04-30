Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi sezon finali tarihi belli oldu! Mehmed: Fetihler Sultanı, kaçıncı bölümde final yapacak?

TRT1 kanalının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her salı yayınlanan aksiyon dolu bölümleriyle sevenlerini ekran başına topluyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayınlanan heyecanlı gelişmeleriyle dizi gündeminde adından bahsettirir iken; Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Sevdiğim Sensin, Cennetin Çocukları, Güller ve Günahlar gibi dizilerinin sezon finali tarihlerinin netleşmesiyle birlikte Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni yayın dönemi için aldığı karar merakla bekleniyordu. TRT1 kanalının güçlü dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin final mi yapacağı yoksa ekranlara bir süreliğine ara verip sezon finaline mi gireceğine ilişkin iddialar netlik kazandı. TRT1 kanalının sevilen projesi Mehmed: fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon onayı alıp almadığı izleyiciler arasında arama motorunda en çok araştırılan konu başlıkları arasında iken dizi için beklenen kararın çıkması izleyicileri rahatlattı. Peki Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi final mi yapacak yoksa sezon finaline mi girecek? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu mu? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için alınan karar ne oldu? İşte TRT1 kanalının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na yönelik alınan karar...
Tarihsever kitlenin televizyon ekranlarındaki en gözde dizilerinden biri olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni yayın dönemindeki akıbeti belli oldu.
Salı akşamlarının severek takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın devam mı edeceği yoksa tamamen finale mi gideceği sevenleri arasında merakla araştırılıyordu.
TRT1 kanalının güçlü yapımlarından olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonu için onay alınırken dizinin sezon finaline girileceğine karar verildi.
Salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olup, her hafta reyting istatistiklerinde üst sıralarda gelneyi başaran tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre finale değil sezon finaline gidecek.
Final yapacağı iddialarıyla gündemde olan TRT1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı için yeni sezon onayının alınmasıyla birlikte dizinin sıkı takipçileri sezon finali tarihini araştırmaya koyuldu. Peki TRT'in güçlü dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman sezon finali yapacak?
TRT1 kanalının sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin sezon finali tarihi, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberlerine göre; 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek.
Ekranların başarılı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 1 ay sonra bir süreliğine ekranlara mola verecek, aradan belirli bir müddet geçtikten sonra yine yeniden TRT1 ekranlarında sevenleri karşısına çıkacaktır.
Herhangi bir farklılık olmadığı müddetçe yeni bölümü her salı akşamı TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 83. bölümüyle birlikte sezon finaline girecek.