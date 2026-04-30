TRT1 kanalının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her salı yayınlanan aksiyon dolu bölümleriyle sevenlerini ekran başına topluyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayınlanan heyecanlı gelişmeleriyle dizi gündeminde adından bahsettirir iken; Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Sevdiğim Sensin, Cennetin Çocukları, Güller ve Günahlar gibi dizilerinin sezon finali tarihlerinin netleşmesiyle birlikte Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni yayın dönemi için aldığı karar merakla bekleniyordu. TRT1 kanalının güçlü dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin final mi yapacağı yoksa ekranlara bir süreliğine ara verip sezon finaline mi gireceğine ilişkin iddialar netlik kazandı. TRT1 kanalının sevilen projesi Mehmed: fetihler Sultanı dizisinin yeni sezon onayı alıp almadığı izleyiciler arasında arama motorunda en çok araştırılan konu başlıkları arasında iken dizi için beklenen kararın çıkması izleyicileri rahatlattı. Peki Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi final mi yapacak yoksa sezon finaline mi girecek? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu mu? Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için alınan karar ne oldu? İşte TRT1 kanalının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na yönelik alınan karar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi sezon finali tarihi belli oldu! Mehmed: Fetihler Sultanı, kaçıncı bölümde final yapacak? TRT1'in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın final yapmayacağı, sezon finali yapacağı ve sezon finali tarihinin 2 Haziran Salı olduğu duyuruldu. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi final yapmayacak, sezon finaline girecek. Dizinin sezon finali 2 Haziran Salı günü yayınlanacak. Dizi, bir süreliğine ekranlara ara verdikten sonra yeni sezonda TRT1'de devam edecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Tarihsever kitlenin televizyon ekranlarındaki en gözde dizilerinden biri olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni yayın dönemindeki akıbeti belli oldu.

Salı akşamlarının severek takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın devam mı edeceği yoksa tamamen finale mi gideceği sevenleri arasında merakla araştırılıyordu.

TRT1 kanalının güçlü yapımlarından olan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonu için onay alınırken dizinin sezon finaline girileceğine karar verildi.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olup, her hafta reyting istatistiklerinde üst sıralarda gelneyi başaran tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre finale değil sezon finaline gidecek.

Final yapacağı iddialarıyla gündemde olan TRT1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı için yeni sezon onayının alınmasıyla birlikte dizinin sıkı takipçileri sezon finali tarihini araştırmaya koyuldu. Peki TRT'in güçlü dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ İÇİN TARİH VERİLDİ!

TRT1 kanalının sevilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin sezon finali tarihi, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberlerine göre; 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

Ekranların başarılı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 1 ay sonra bir süreliğine ekranlara mola verecek, aradan belirli bir müddet geçtikten sonra yine yeniden TRT1 ekranlarında sevenleri karşısına çıkacaktır.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

Herhangi bir farklılık olmadığı müddetçe yeni bölümü her salı akşamı TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 83. bölümüyle birlikte sezon finaline girecek.