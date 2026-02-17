Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan anlamlı Avrupa mesajı!

TRT1 kanalının en iddialı dizilerinden biri olan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan dikkat çeken yeni bir mesaj geldi. Yoğun bir izleyici kitlesinin bulunduğu Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Serkan Çayoğlu, maç sebebiyle ekrana verilmeyen dizisi için 'Fatih' kostümü giyerek anlamlı bir paylaşımda bulundu.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNİN OYUNCUSU SERKAN ÇAYOĞLU'DAN DESTEK PAYLAŞIMI!

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus’un yer alacağı maç karşısında desteklerini esirgemeyen ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yüksek takipçili hesabında takipçileriyle paylaştığı gönderide desteğini gösterdi.

Aktif kullandığı yüksek takipçili Instagram hesabından, temsilcimiz olan Galatasaray için 'başarı' paylaşımında bulunan 38 yaşındaki başarılı aktör, gönderisinin altına şu notu düştü:

"Sultan Mehmed Han’dan ferman var. Temsilcimiz Galatasaray’ın maçı sebebiyle bu hafta yayında olamayacağız, temsilcimize başarılar dileriz. Haftaya yeni bölümle görüşmek üzere"

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yıldız karakteri Serkan Çayoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Normalde her Salı akşamı Trt1 kanalında saat 20.00'da izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin TRT1'in bugünkü yayın akışında olmaması izleyicileri merakta bıraktı. Normal şartlar altında 70. bölümü bu akşam 17 Şubat akşamı verilmesi beklenir iken dizinin yayınlanmaması dikkat çekti.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmamasının tek nedeninin; UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı olduğu öğrenildi. Rekortmen dizinin yeni bölüm yayın tarihinin ise 24 Şubat 2026 Salı günü ekranlara geleceği öğrenildi.