Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan anlamlı Avrupa mesajı!

TRT1 kanalın en çok izlenen güçlü dizilerinden olan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu, Galatasaray ile Juventus karşılaştırmasının yapıldığı maçta temsilcimiz olan Galatasaray'a desteğini gösterdi. Sosyal medya hesabından gönderi yayınlayan başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu, maç sebebiyle dizinin yayınlanmadığını da paylaştığı gönderide ayrıca belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan anlamlı Avrupa mesajı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 21:26

TRT1 kanalının en iddialı dizilerinden biri olan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan dikkat çeken yeni bir mesaj geldi. Yoğun bir izleyici kitlesinin bulunduğu Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Serkan Çayoğlu, maç sebebiyle ekrana verilmeyen dizisi için 'Fatih' kostümü giyerek anlamlı bir paylaşımda bulundu.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNİN OYUNCUSU SERKAN ÇAYOĞLU'DAN DESTEK PAYLAŞIMI!

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus’un yer alacağı maç karşısında desteklerini esirgemeyen ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, yüksek takipçili hesabında takipçileriyle paylaştığı gönderide desteğini gösterdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan anlamlı Avrupa mesajı!

Aktif kullandığı yüksek takipçili Instagram hesabından, temsilcimiz olan Galatasaray için 'başarı' paylaşımında bulunan 38 yaşındaki başarılı aktör, gönderisinin altına şu notu düştü:

"Sultan Mehmed Han’dan ferman var. Temsilcimiz Galatasaray’ın maçı sebebiyle bu hafta yayında olamayacağız, temsilcimize başarılar dileriz. Haftaya yeni bölümle görüşmek üzere"

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yıldız karakteri Serkan Çayoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan anlamlı Avrupa mesajı!

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Normalde her Salı akşamı Trt1 kanalında saat 20.00'da izleyiciyle buluşan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin TRT1'in bugünkü yayın akışında olmaması izleyicileri merakta bıraktı. Normal şartlar altında 70. bölümü bu akşam 17 Şubat akşamı verilmesi beklenir iken dizinin yayınlanmaması dikkat çekti.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'ndan anlamlı Avrupa mesajı!

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmamasının tek nedeninin; UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı olduğu öğrenildi. Rekortmen dizinin yeni bölüm yayın tarihinin ise 24 Şubat 2026 Salı günü ekranlara geleceği öğrenildi.

ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.