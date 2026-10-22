Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu kez oyuncu kadrosundaki ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin hikayesinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda iki oyuncunun vedası netleşti.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe iki ayrılık yaşanacak. Dizide Venedik Elçisi Zeno karakterine hayat veren Kaan Turgut, 90. bölümde; Despina Hatun karakterini oynayan Öznur Serçeler ise 91. bölümde hikayeye veda edecek. Peş peşe yaşanacak bu ayrılıklar, dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken değişiklikler arasında yer alıyor.
Dizideki ayrılıkların bölüm detayları da netleşti. Kaan Turgut, Venedik Elçisi Zeno karakteriyle 90. bölümde izleyici karşısına son kez çıkacak. Despina Hatun karakterine hayat veren Öznur Serçeler ise 91. bölümde projeye veda edecek. Böylece iki oyuncunun hikayesi, arka arkaya yayınlanacak bölümlerde sona erecek.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Öznur Serçeler’in hayat verdiği Despina Hatun, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın eşi olarak hikayede yer alıyor. Kaan Turgut’un oynadığı Venedik Elçisi Zeno ise Despina Hatun’un yeğeni olarak olay örgüsüne dahil oluyor
İki karakterin hikayeye dahil olması, dizide Akkoyunlu cephesi ve Venedik ile ilişkiler bakımından yeni bağlantılar kurulmasını sağlamıştı. Oyuncuların ayrılığıyla birlikte bu karakterlerin hikayeleri de sona yaklaşırken dizinin ilerleyen bölümlerinde siyasi dengelerin ve karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Osmanlı ile Akkoyunlu arasındaki mücadele ve dönemin siyasi çekişmeleri, dizinin yeni bölümlerinde de öne çıkan konular arasında yer alıyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 20 Ekim’de yayınlanan 89. bölümünde, Sultan Mehmed ile Uzun Hasan arasındaki gerilim giderek arttı. Karamanoğlu İshak’ın Uzun Hasan tarafından himaye edilmesi, iki devlet arasındaki dengeleri daha da hassas hale getirdi. Sultan Mehmed ise yaklaşan savaşı önlemek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanırken Şehzade Mustafa hakkında verdiği karar da payitahtta yeni gelişmelerin önünü açtı.
Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu siyasi mücadele devam ederken oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yaşanacak. Venedik Elçisi Zeno karakterine hayat veren Kaan Turgut, 90. bölümde; Despina Hatun karakterini canlandıran Öznur Serçeler ise 91. bölümde izleyiciye veda edecek. İki karakterin ayrılığıyla birlikte dizideki ilişkilerin ve siyasi bağlantıların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Osmanlı ile Akkoyunlu arasındaki gerilimin hangi noktaya ulaşacağı ve Sultan Mehmed’in karşısındaki yeni engelleri nasıl aşacağı, dizinin gelecek bölümlerinde yanıt bulacak sorular arasında yer alıyor.