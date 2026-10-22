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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:05

Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

TRT 1’in sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı’nda peş peşe iki flaş ayrılık yaşanıyor. Hikayedeki gelişmelerle birlikte iki oyuncunun projeye veda edeceği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:05

Başrolünde ’nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu kez oyuncu kadrosundaki ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin hikayesinde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda iki oyuncunun vedası netleşti. 

HABERİN ÖZETİ

Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde, oyuncu kadrosundan iki ismin ayrılacağı kesinleşti.
Venedik Elçisi Zeno karakterini canlandıran Kaan Turgut, dizinin 90. bölümünde veda edecek.
Despina Hatun karakterine hayat veren Öznur Serçeler, projeye 91. bölümde veda edecek.
Hikayede Despina Hatun, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın eşi; Venedik Elçisi Zeno ise Despina Hatun'un yeğeni olarak yer alıyor.
Dizinin 20 Ekim'de yayınlanan 89. bölümünde Sultan Mehmed ile Uzun Hasan arasındaki gerilim artış gösterdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

MEHMED: FETİHLER SULTANI’NDA İKİ OYUNCU BİRDEN VEDA EDİYOR

ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe iki ayrılık yaşanacak. Dizide Venedik Elçisi Zeno karakterine hayat veren Kaan Turgut, 90. bölümde; Despina Hatun karakterini oynayan Öznur Serçeler ise 91. bölümde hikayeye veda edecek. Peş peşe yaşanacak bu ayrılıklar, dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken değişiklikler arasında yer alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

ÖZNUR SERÇELER VE KAAN TURGUT’UN VEDA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Dizideki ayrılıkların bölüm detayları da netleşti. Kaan Turgut, Venedik Elçisi Zeno karakteriyle 90. bölümde izleyici karşısına son kez çıkacak. Despina Hatun karakterine hayat veren Öznur Serçeler ise 91. bölümde projeye veda edecek. Böylece iki oyuncunun hikayesi, arka arkaya yayınlanacak bölümlerde sona erecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

DİZİDEKİ AYRILIKLAR HİKAYENİN SEYRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Öznur Serçeler’in hayat verdiği Despina Hatun, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın eşi olarak hikayede yer alıyor. Kaan Turgut’un oynadığı Venedik Elçisi Zeno ise Despina Hatun’un yeğeni olarak olay örgüsüne dahil oluyor 

Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

İki karakterin hikayeye dahil olması, dizide Akkoyunlu cephesi ve Venedik ile ilişkiler bakımından yeni bağlantılar kurulmasını sağlamıştı. Oyuncuların ayrılığıyla birlikte bu karakterlerin hikayeleri de sona yaklaşırken dizinin ilerleyen bölümlerinde siyasi dengelerin ve karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Osmanlı ile Akkoyunlu arasındaki mücadele ve dönemin siyasi çekişmeleri, dizinin yeni bölümlerinde de öne çıkan konular arasında yer alıyor. 

Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

DİZİNİN YENİ BÖLÜMLERİNDE SİYASİ MÜCADELE KIZIŞIYOR

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 20 Ekim’de yayınlanan 89. bölümünde, Sultan Mehmed ile Uzun Hasan arasındaki gerilim giderek arttı. Karamanoğlu İshak’ın Uzun Hasan tarafından himaye edilmesi, iki devlet arasındaki dengeleri daha da hassas hale getirdi. Sultan Mehmed ise yaklaşan savaşı önlemek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanırken Şehzade Mustafa hakkında verdiği karar da payitahtta yeni gelişmelerin önünü açtı. 

Mehmed: Fetihler Sultanı’nda flaş gelişme! İki oyuncu birden ayrılıyor

Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu siyasi mücadele devam ederken oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler yaşanacak. Venedik Elçisi Zeno karakterine hayat veren Kaan Turgut, 90. bölümde; Despina Hatun karakterini canlandıran Öznur Serçeler ise 91. bölümde izleyiciye veda edecek. İki karakterin ayrılığıyla birlikte dizideki ilişkilerin ve siyasi bağlantıların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Osmanlı ile Akkoyunlu arasındaki gerilimin hangi noktaya ulaşacağı ve Sultan Mehmed’in karşısındaki yeni engelleri nasıl aşacağı, dizinin gelecek bölümlerinde yanıt bulacak sorular arasında yer alıyor.

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ETİKETLER
#Mehmed Fetihler Sultanı
#serkan çayoğlu
#TRT 1
#Öznur Serçeler
#Kaan Turgut
#Medya
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