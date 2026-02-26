Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Editor
 Ebrar Oral

Merakla bekleniyordu: Çirkin dizisinin okuma provasından ilk kareler geldi!

Başrolünde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi olan Çirkin dizisi oyuncuları tam kadro okuma provalarını gerçekleştirdi. İşte 'Çirkin' dizisi oyuncularından okuma provalarının yapıldığı o anlar...

Merakla bekleniyordu: Çirkin dizisinin okuma provasından ilk kareler geldi!
Fatimatüzzehra Maslak
26.02.2026
26.02.2026
'nin yeni sezon projelerinden olan 'Çirkin' dizisinin okuma provalarına başlandı. Derya Pınar Ak ile 'un başrolde olduğu Çirkin dizisinin oyuncu ekibi ilk defa geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmenliğini ise Burcu Alptekin ile Merve Çolak'ın yaptığı Çirkin dizisi, birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile izleyiciler arasında şimdiden merak salıyor.

ÇİRKİN DİZİSİNİN OKUMA PROVALARI BAŞLADI! İLK KARELER PEŞ PEŞE GELDİ

Birkaç güne setlere çıkacak olan Çirkin dizisinde başrol oyunculardan olan Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın dışında Yalı Çapkını'nın Halit Bey'i usta isim Çetin Tekindor ve yine Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu, Olgun Toker, Başak Gümülcinelioğlu ve Baran Bölükbaşı gibi tanıdık isimler yer alıyor.

Merakla bekleniyordu: Çirkin dizisinin okuma provasından ilk kareler geldi!

Genç bir kadının yaşam mücadelesi ile birlikte sarsıcı aşk hikayesinin de ince ince işleneceği Çirkin dizisinde ünlü isimler, heyecan ve sevinçlerini kamera önünde verdiği pozlarla paylaştı.

Merakla bekleniyordu: Çirkin dizisinin okuma provasından ilk kareler geldi!

ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Yakın zamanda yayınlanması beklenen Star TV'nin yeni dizi projesi Çirkin'de karakterleri oynayacak isimler netleşti. Başarılı oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çeken Çirkin dizisinin oyuncu kadrosunda;

Merakla bekleniyordu: Çirkin dizisinin okuma provasından ilk kareler geldi!

Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu,

Merakla bekleniyordu: Çirkin dizisinin okuma provasından ilk kareler geldi!

Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor gibi önemli isimler yer alıyor.

Merakla bekleniyordu: Çirkin dizisinin okuma provasından ilk kareler geldi!
