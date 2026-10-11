Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:41

Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

Ünlü oyuncu Mert Fırat'tan büyük atak geldi. Başarılı oyunculuğuyla birbirinden farklı projelerde rol alan Mert Fırat'ın şimdilerde komedi ile ekranlara geri döneceği öğrenildi. Büyük bir merakla beklenen Güldür Güldür Show'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Programının yeni sezonun ilk bölümünde Mert Fırat'ın Güldür Güldür Show'a konuk olacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:41

Başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Mert Fırat'tan proje atağı geldi. Şimdilerde dizi, sinema ve tiyatro alanındaki çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren ünlü oyuncunun komedi ile geri döneceği ortaya çıktı. Son olarak 2023 yılında yayınlanan 'Bir Derdim Var' adlı televizyon dizisinde boy gösteren Mert Fırat, uzun bir aranın ardından televizyonda izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. Büyük bir merakla beklenen 'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Güldür Güldür Show programının fragmanında dikkat çeken detay ise Mert Fırat oldu. Şimdilerde daha çok dijital platform projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun Güldür Güldür Show'un yeni sezon ilk bölümüne konuk olacağı öğrenildi. Çok yakında seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Mert Fırat'ın performansı ise şimdiden merak konusu oldu.

MERT FIRAT'TAN PROJE ATAĞI!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mert Fırat'tan proje atağı geldi. Birbirinden başarılı birçok projede performansıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, 'Binbir Gece' dizisiyle asıl tanınırlığını kazanmıştı. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer alan Fırat, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisiyle de popülerliğini artırmıştı.

Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

Son olarak 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Bir Derdim Var' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, yeni projesiyle dikkat çekti. Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzakta kariyerini yöneten ünlü oyuncu 'Hakikatin Ölümü' filmi ve 'Sonra Gözler Görür' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

Rol aldığı birbirinden başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken Mert Fırat, şimdilerde projelerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ederken, Binnur Kaya ile rol aldığı 'İki Kişilik Oyun' adlı tiyatroyla da tiyatroseverlerle buluşuyor. Tiyatro, dizi ve sinema sektöründeki başarısının yanı sıra senarist ve yönetmen kişiliğiyle de adından söz ettiren Fırat'ın, uzun bir aranın ardından televizyonda izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

GÜLDÜR GÜLDÜR PROGRAMINA KONUK OLUYOR!

Show TV ekranlarının büyük bir merakla beklenen Güldür Güldür Show'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Kendisine özgü mizah anlayışı ile seyircilerine kahkaha tufanı yaşatan komedi programının yayınlanan fragmanında en çok dikkat çeken detay ise Mert Fırat oldu. Ünlü oyuncunun televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran Güldür Güldür Show programına konuk olacağı öğrenildi.

Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

Yapımını BKM’nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show'un 14. sezonu için geri sayım başladı. Yıllardır sayısız başarıya imza atan ve komedinin değişmeyen adresi olarak ekranlarda yerini alan Güldür Güldür Show'un yeni sezonunun 17 Ekim Cumartesi 2026 günü Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacağı duyuruldu.

Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

Yeni sezon çekimleri büyük bir hızla devam eden Güldür Güldür Show programının 14. sezon tanıtımı büyük ilgi gördü. Eğlenceli skeçlerin yer aldığı ve izleyiciyi kahkahaya boğan anların yaşandığı programda Mert Fırat'ın konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi. Yeni sezonuyla da seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatması beklenen Güldür Güldür'ün yeni sezona özel bir sürprizle merhaba diyeceği ortaya çıktı.

Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

Programın yayınlanan tanıtımda dikkat çeken başarılı oyuncu Mert Fırat, yeni sezonun ilk bölümünde Güldür Güldür Show sahnesine konuk oluyor. Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana taşınan Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

Çok yakında seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başlamışken, Mert Fırat'ın performansı ise şimdiden merak konusu oldu.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Binnur Kaya ve Mert Fırat'tan Açık İlişki oyunu! İki dev isim tiyatro sahnesini sallayacak
Mert Fırat'ın yeni adresi belli oldu! Netflix dizisinde başrolde
ETİKETLER
#güldür güldür show
#binbir gece
#Mert Fırat
#Ufak Tefek Cinayetler
#Bir Derdim Var
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.