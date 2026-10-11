Mert Fırat'tan büyük atak! Komedi ile geri dönüyor

Başarılı oyunculuk performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Mert Fırat'tan proje atağı geldi. Şimdilerde dizi, sinema ve tiyatro alanındaki çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren ünlü oyuncunun komedi ile geri döneceği ortaya çıktı. Son olarak 2023 yılında yayınlanan 'Bir Derdim Var' adlı televizyon dizisinde boy gösteren Mert Fırat, uzun bir aranın ardından televizyonda izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. Büyük bir merakla beklenen Güldür Güldür Show'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Güldür Güldür Show programının fragmanında dikkat çeken detay ise Mert Fırat oldu. Şimdilerde daha çok dijital platform projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun Güldür Güldür Show'un yeni sezon ilk bölümüne konuk olacağı öğrenildi. Çok yakında seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Mert Fırat'ın performansı ise şimdiden merak konusu oldu.

MERT FIRAT'TAN PROJE ATAĞI!

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mert Fırat'tan proje atağı geldi. Birbirinden başarılı birçok projede performansıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu, 'Binbir Gece' dizisiyle asıl tanınırlığını kazanmıştı. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer alan Fırat, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisiyle de popülerliğini artırmıştı.

Son olarak 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Bir Derdim Var' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, yeni projesiyle dikkat çekti. Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzakta kariyerini yöneten ünlü oyuncu 'Hakikatin Ölümü' filmi ve 'Sonra Gözler Görür' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Rol aldığı birbirinden başarılı projelerle dikkatleri üzerine çeken Mert Fırat, şimdilerde projelerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ederken, Binnur Kaya ile rol aldığı 'İki Kişilik Oyun' adlı tiyatroyla da tiyatroseverlerle buluşuyor. Tiyatro, dizi ve sinema sektöründeki başarısının yanı sıra senarist ve yönetmen kişiliğiyle de adından söz ettiren Fırat'ın, uzun bir aranın ardından televizyonda izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

GÜLDÜR GÜLDÜR PROGRAMINA KONUK OLUYOR!

Show TV ekranlarının büyük bir merakla beklenen Güldür Güldür Show'un 14. sezon tanıtımı yayınlandı. Kendisine özgü mizah anlayışı ile seyircilerine kahkaha tufanı yaşatan komedi programının yayınlanan fragmanında en çok dikkat çeken detay ise Mert Fırat oldu. Ünlü oyuncunun televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran Güldür Güldür Show programına konuk olacağı öğrenildi.

Yapımını BKM’nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show'un 14. sezonu için geri sayım başladı. Yıllardır sayısız başarıya imza atan ve komedinin değişmeyen adresi olarak ekranlarda yerini alan Güldür Güldür Show'un yeni sezonunun 17 Ekim Cumartesi 2026 günü Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacağı duyuruldu.

Yeni sezon çekimleri büyük bir hızla devam eden Güldür Güldür Show programının 14. sezon tanıtımı büyük ilgi gördü. Eğlenceli skeçlerin yer aldığı ve izleyiciyi kahkahaya boğan anların yaşandığı programda Mert Fırat'ın konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi. Yeni sezonuyla da seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatması beklenen Güldür Güldür'ün yeni sezona özel bir sürprizle merhaba diyeceği ortaya çıktı.

Programın yayınlanan tanıtımda dikkat çeken başarılı oyuncu Mert Fırat, yeni sezonun ilk bölümünde Güldür Güldür Show sahnesine konuk oluyor. Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana taşınan Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

Çok yakında seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show'un yeni sezonu için geri sayım başlamışken, Mert Fırat'ın performansı ise şimdiden merak konusu oldu.