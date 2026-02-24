Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'lı Delikanlı dizisinin çekimleri başladı

Bayramdan sonra yayınlanması beklenen Delikanlı dizisinin çekimleri başladı. Oyuncular sete çıkmadan önce birçok kez prova yaptı ve uzun süre karakter üzerinde çalıştı. Başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir, Melis Sezen ve Mina Demirtaş'ın yer aldığı Delikanlı dizisinin çekimleri başladı.

DELİKANLI DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Hayalleri yarım kalan taksici Yusuf’un intikam öyküsünün ele alındığı "Delikanlı" dizisinin oyuncu kadrosuna son olarak usta oyuncu Necat Bayar katıldı. Mina Demirtaş Kızıl Goncalar dizisi sonrası ekranlara ara vermişti. Bugün sete çıkan dizinin bayram sonrası da yayında olması planlanıyor. Dizide Mina Demirtaş ve Mert Ramazan Demir'in performansı şimdiden merak konusu oldu.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR

Hayalleri yarım kalan taksici Yusuf’un intikam öyküsünün ele alındığı dizide, Yusuf, adalet arayışını kendi yöntemleriyle sürdürmeye başlıyor. Toplumsal gerçeklik ile dramatik unsurları harmanlayan yapım, bir adamın geçmişiyle hesaplaşmasını ve güç mücadelesini ekrana taşıyacak.

MİNA DEMİRTAŞ 18 YAŞINA BASTI

Kızıl Goncalar dizisindeki rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu Mina Demirtaş, yeni yaşını kutladı. Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayan Demirtaş 18 yaşına bastı.