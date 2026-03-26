Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'nın fragmanı yayınlandı! Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor?

Başrolünde Ramazan Mert Demir ile Melis Sezen'in buluştuğu 'Delikanlı' dizisininin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Star TV'de bir dönem yayınlanan 'Yalı Çapkını'ndaki 'Ferit' rolüyle ismini geniş bir kitleye duyuran Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi 'Delikanlı' çok yakında Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MERAK EDİLİYORDU: DELİKANLI DİZİSİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI!

Tanıtım fragmanında öne çıkan kesitlerde Hazan ile Yusuf'un aşk kokan anlarına şahitlik ederken, aynı zamanda bu ikilinin bütün zorluklara rağmen kurduğu hayaller de ön plana çıkıyor.

Öte yandan, Hazan'ın annesinin kızı için zengin bir kısmet istemesi göze çarparken, mahallede kendini gösteren zengin iş adamı Sarp'ın hayatı izleyenleri merakta bırakıyor.

Yusuf'un Hazan'a, "Aşkımız, sevgimiz yeter sandım" demesi üzerine Dila ile tanışması ve tanınmaz derecede farklı gelen görüntüsüyle Hazan'ın karşısına çıkması heyecanı arttırırken, Hazan'ı Sarp'ın yanında oluşu kısasa kısas demenin bir başka versiyonunu gözler önüne getiriyor.

En çarpıcı sahnelerden biri ise Yusuf'un, "Benden ne aldılarsa, misliyle geri alacağım onlardan" sözleri, dizinin heyecan dolu gelişmelerinin ipuçlarını veriyor.

DELİKANLI'NIN YUSUF'U ERİDİ BİTTİ! MERT RAMAZAN DEMİR'İN TIĞA DÖNMÜŞ HALİ ŞAŞIRTTI

Show kanalının merakla beklenen projesinde 'Yusuf' rolünü üstlenen yetenekli oyuncu Mert Ramazan Demir'in 20 kilo birden verdiği görüntüsü sosyal medyada konuşulmuştu.

Ekranların beğenilen oyuncusu Mert Ramazan Demir, “Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim” diyerek,

“Çok spor yapıyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı” ifadesinde bulundu.

DELİKANLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla şimdiden izleyicilerin radarına takılmış olan Delikanlı dizisi için net belirtilen bir yayın tarihi bulunmuyor.

Ancak, kulis bilgilerine göre dizinin (Nisan başı) ekran yolculuğuna başlayabileceği ön görülüyor.

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU: