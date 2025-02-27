Mine Tugay'ın 15 senedir dinmeyen acısı: Kelimelerle anlatmam imkansız!

Son olarak Can Borcu dizisinde yer alan Mine Tugay, 15 yıl önce ölen abisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mine Tugay, yaptığı paylaşıma, "ana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkânsız…" dedi.

Gülbeyaz, Aliye, Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yalan Dünya ve Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan Mine Tugay, 15 yıl önce hayatını kaybeden abisine duyduğu özlemi sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle paylaştı.

MİNE TUGAY'IN BÜYÜK ACISI

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 15 yıl önce kaybettiği abisinin acısını sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tugay, abisinin fotoğrafını paylaşarak, “Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkânsız… Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor, onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu…” ifadelerini kullandı.

Mine Tugay kısa sürede gelen destek mesajlarına da kayıtsız kalmadı. Mine Tugay'a "Güçlü kal", "Ah neler yaşamız", "Çok büyük acı" "Geçmeyecek bir acı" gibi yorumlar yaptı. Mine Tugay da takipçilerinden gelen mesajlara kayıtsız kalmadı ve "Sarılıyorum size, iyi ki varsınız" notunu düştü.