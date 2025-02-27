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 | Dilek Ulusan

Mine Tugay'ın 15 senedir dinmeyen acısı: Kelimelerle anlatmam imkansız!

Son olarak Can Borcu dizisinde yer alan Mine Tugay, 15 yıl önce ölen abisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mine Tugay, yaptığı paylaşıma, "ana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkânsız…" dedi.

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Mine Tugay'ın 15 senedir dinmeyen acısı: Kelimelerle anlatmam imkansız!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 17:23

Gülbeyaz, Aliye, Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yalan Dünya ve Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan Mine Tugay, 15 yıl önce hayatını kaybeden abisine duyduğu özlemi sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle paylaştı.

MİNE TUGAY'IN BÜYÜK ACISI

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 15 yıl önce kaybettiği abisinin acısını sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tugay, abisinin fotoğrafını paylaşarak, “Sana olan özlemimi kelimelerle anlatmam imkânsız… Yaşadığımız bütün güzellikleri içimde saklıyor, onları büyütüyorum. Yokluğunda tek yapabildiğim bu…” ifadelerini kullandı.

Mine Tugay kısa sürede gelen destek mesajlarına da kayıtsız kalmadı. Mine Tugay'a "Güçlü kal", "Ah neler yaşamız", "Çok büyük acı" "Geçmeyecek bir acı" gibi yorumlar yaptı. Mine Tugay da takipçilerinden gelen mesajlara kayıtsız kalmadı ve "Sarılıyorum size, iyi ki varsınız" notunu düştü.

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Hülya Avşar itirafta bulundu: Yapanı göndertirim

Sıkça Sorulan Sorular

MİNE TUGAY KİMDİR?
28 Temmuz 1978 doğumlu Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki "Suna" karakteri ile tanınmıştır. Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot'ın sahnelediği oyunlarda rol alan oyuncu, Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görülmüştür.
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