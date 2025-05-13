Miray Daner ile Fatik Aksoy buluştu! Yeni proje sürprizi verildi

Deniz Can Aktaş ile başrolünde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Miray Daner, dizinin devam etmesine rağmen yapımdan ayrıldı. Hayranları Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Miray Daner'i yorum yağmuruna tutarken, oyuncudan yeni bir hamle geldi.

MİRAY DANER YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Birsen Altuntaş'un haberine göre; Perşembe akşamı Hudutsuz Sevda çok heyecanlı bir bölümle ikinci sezonunu kapatacak. Dizi 3. Sezonunda Deniz Can Aktaş’lı devam ederken, başrol oyuncusu Miray Daner ile yollar ayrıldı. Miray Daner'in bugün yapımcı Fatih Aksoy'u ziyaret etmesi de sevenlerini heyecanlandırdı.

Bu buluşma dizinin seyircilerini heyecanlandırdı. Miray Daner’in ziyaretine gittiği Fatih Aksoy, konuyla ilgili “Miray çok sevdiğim bir oyuncu… Bundan sonra da mutlaka beraber proje yaparız. Hudutsuz Sevda da zaten ikinci projemizdi. Ama her şeyden önce seyircilerimiz bu hafta çok güzel bir sezon finali bölümünüz var. Onu izlesinler…” dedi.