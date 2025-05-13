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 | Dilek Ulusan

Miray Daner ile Fatik Aksoy buluştu! Yeni proje sürprizi verildi

Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Miray Daner, yeni proje hazırlıklarına başladı. Yapımcı Fatih Aksoy ile görüşen Miray Daner'in önümüzdeki sezonda ekranda olması bekleniyor.

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Miray Daner ile Fatik Aksoy buluştu! Yeni proje sürprizi verildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 17:41

Deniz Can Aktaş ile başrolünde yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Miray Daner, dizinin devam etmesine rağmen yapımdan ayrıldı. Hayranları Hudutsuz Sevda dizisinden ayrılan Miray Daner'i yorum yağmuruna tutarken, oyuncudan yeni bir hamle geldi.

MİRAY DANER YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Birsen Altuntaş'un haberine göre; Perşembe akşamı Hudutsuz Sevda çok heyecanlı bir bölümle ikinci sezonunu kapatacak. Dizi 3. Sezonunda Deniz Can Aktaş’lı devam ederken, başrol oyuncusu Miray Daner ile yollar ayrıldı. Miray Daner'in bugün yapımcı Fatih Aksoy'u ziyaret etmesi de sevenlerini heyecanlandırdı.

Miray Daner ile Fatik Aksoy buluştu! Yeni proje sürprizi verildi

Bu buluşma dizinin seyircilerini heyecanlandırdı. Miray Daner’in ziyaretine gittiği Fatih Aksoy, konuyla ilgili “Miray çok sevdiğim bir oyuncu… Bundan sonra da mutlaka beraber proje yaparız. Hudutsuz Sevda da zaten ikinci projemizdi. Ama her şeyden önce seyircilerimiz bu hafta çok güzel bir sezon finali bölümünüz var. Onu izlesinler…” dedi.

Miray Daner ile Fatik Aksoy buluştu! Yeni proje sürprizi verildi

Sıkça Sorulan Sorular

MİRAY DANER HUDUTSUZ SEVDA'DAN AYRILDI MI?
Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da başrol Miray Daner'le yollarını ayırdı. Hudutsuz Sevda dizisi Deniz Can Aktaş üzerinden yeni bir hikaye yazarak yoluna devam edecek.
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