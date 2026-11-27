Suç ve dram türündeki MobLand dizisinin ikinci sezonu, 20 Kasım'da yayınlanan final bölümüyle izleyicilere veda etti. Yeni sezon için bekleyiş sürerken Paramount+'tan üçüncü sezon onayı geldi. Başrol oyuncularının yeniden kadroda yer alacağı dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. MobLand hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve hikâyede neler yaşanacağını merak ediyor.

MOBLAND 3. SEZON GELECEK Mİ?

Paramount+, MobLand dizisinin üçüncü sezonuna onay verdi. Üstelik yeni sezon kararı, ikinci sezon henüz yayınlanmadan 3 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.

Dizinin başrol oyuncularından Helen Mirren de Kasım 2026 ortasında yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıklarının ve çekim sürecinin başladığını duyurdu. Böylece Harry Da Souza ve Harrigan ailesinin hikâyesinin üçüncü sezonda devam edeceği kesinleşti.

MOBLAND 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MobLand 3. sezonun kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Paramount+ tarafından yeni sezonun hangi gün izleyiciyle buluşacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmış değil.

Dizinin ilk sezonu Mart 2025'te, ikinci sezonu ise Eylül 2026'da yayınlandı. Bu yayın takvimi ve yeni sezon hazırlıkları dikkate alındığında, üçüncü sezon için 2027 sonu veya 2028 başı ihtimalleri gündeme geliyor. Ancak bu tarihler resmi yayın tarihi değil, tahmin niteliği taşıyor.

MOBLAND 2. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

MobLand'in 10 bölümden oluşan ikinci sezonu, 20 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanan "The Queen Is Dead" adlı bölümle sona erdi.

Final öncesinde yayınlanan dokuzuncu bölüm "Nervous Breakdown"da Harrigan ailesi üzerindeki baskı giderek arttı. Colin Tattersall ve Kavanagh'ın malikâneye düzenlediği baskının ardından polis ekipleri, ailenin arka bahçesindeki gölden bir ceset çıkardı.

Harry Da Souza, aile içindeki krizi kontrol altına almak için Kevin, Zosia ve Seraphina ile kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Maeve'in Eddie'yi Harry'nin peşine göndermesi ve Seraphina'nın Kat McAllister ile gizli bağlantısının ortaya çıkması da aile içindeki gerilimi artırdı. Harry, Frankie Cooper'ın kaçırdığı kızı Gina'yı kurtarmasının ardından sezon finalindeki hesaplaşmaya hazırlandı.

MOBLAND 3. SEZON OYUNCU KADROSU

Üçüncü sezonda dizinin başrol oyuncularının geri dönmesi bekleniyor. Yapım ekibinin doğruladığı ana kadroda şu isimler bulunuyor:

Tom Hardy – Harry Da Souza

Pierce Brosnan – Conrad Harrigan

Helen Mirren – Maeve Harrigan

Yeni sezonda bu karakterlerin hikâyelerinin nasıl devam edeceği ve Harrigan ailesinin karşı karşıya kalacağı yeni gelişmeler merak ediliyor.

MOBLAND HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

MobLand, Paramount+ yapımı olarak yayınlanıyor. Dizi Türkiye'de Paramount+ içeriklerini barındıran TOD platformu üzerinden izlenebiliyor.