Mobland hangi platformda, nereden izlenir?

İngiliz suç draması MobLand, Londra'nın yeraltı dünyasında güç mücadelesi veren iki rakip suç ailesinin hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin de üstlendiği yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin yeni sezonuyla birlikte izleyiciler yayın platformlarını araştırmaya başladı. Peki, MobLand nereden izlenir? MobLand Netflix'te var mı, TOD'da yayınlanıyor mu?

MOBLAND HANGİ PLATFORMDA?

MobLand dizisi, Türkiye'de Netflix ve TOD platformları üzerinden izlenebiliyor. Dizinin ilk sezonu Netflix ve TOD'da yer alırken ikinci sezonu Türkiye'de TOD üzerinden yayınlanıyor.

MOBLAND NETFLIX'TE VAR MI?

Evet. MobLand dizisinin ilk sezonu Netflix Türkiye kataloğunda bulunuyor. Netflix aboneliği üzerinden dizinin ilk sezonundaki bölümleri izlemek mümkün. Ancak ikinci sezon Türkiye'de Netflix yerine TOD üzerinden yayınlanıyor.

MOBLAND TOD'DA VAR MI?

Evet. MobLand, TOD platformunda yayınlanıyor. İlk sezonun yanı sıra ikinci sezon bölümleri de TOD üzerinden izlenebiliyor.

Dizinin ikinci sezonu, 19 Eylül 2026 tarihinden itibaren TOD'da yayınlanmaya başladı. Yeni bölümler platformda haftalık olarak izleyiciyle buluşuyor.

MOBLAND PARAMOUNT+'TA VAR MI?

MobLand'in orijinal yayın platformu Paramount+ olarak biliniyor. Dizinin birinci ve ikinci sezonları uluslararası yayın kapsamında Paramount+ kataloğunda yer alıyor.

Türkiye'den izlemek isteyenlerin ise Paramount+ erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Türkiye'deki yayın seçenekleri arasında Netflix ve TOD öne çıkıyor.

MOBLAND DİZİSİNİN KONUSU

MobLand, Londra'nın güçlü suç aileleri Harrigan ve Stevenson arasındaki iktidar mücadelesini konu alıyor.

Harrigan ailesi için çalışan Harry Da Souza, iki düşman aile arasındaki çatışmanın ortasında kalıyor. Ailelerin güçlerini korumak için verdiği mücadele büyürken Harry, ihanetler, tehlikeli ittifaklar ve kanlı hesaplaşmalar arasında denge kurmaya çalışıyor.

MOBLAND OYUNCULARI

MobLand dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Tom Hardy

Pierce Brosnan

Helen Mirren

Paddy Considine

Joanne Froggatt

Lara Pulver

Anson Boon

Mandeep Dhillon

Emmett J. Scanlan

Dizinin yönetmen kadrosunda Guy Ritchie, Anthony Byrne ve Lawrence Gough gibi isimler bulunuyor.

MOBLAND KAÇ SEZON, KAÇ BÖLÜM?

MobLand dizisi 2026 yılı itibarıyla 2 sezondan oluşuyor. Her iki sezonda 10'ar bölüm olmak üzere toplam 20 bölüm bulunuyor.