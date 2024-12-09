Müge Anlı "Nihat Hatipoğlu'na sordum" dedi, canını sıkan olayı ilk kez anlattı

09 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:49

Son günlerde Altın Kelebek Ödül Töreninde Çağla Şıkel'e yaptığı göndermeyle dikkat çeken Müge Anlı, bugün yaptığı canlı yayında ödül törenine hiç yer vermedi. Yayını tekerlekli sandalye bağışları hakkındaki konuşmasıyla açan Müge Anlı, "Nihat Hatipoğlu hocama sormuştum" diyerek seyircisine dert yandı.

Altın Kelebek Ödül Töreninde ödül alan Müge Anlı​ Çağla Şıkel​'e laf atarak, "Geçtiğimiz yıl bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' sözlerine yer verdi. Bugün canlı yayında ödül törenini ile ilgili konuşması beklenen Müge Anlı, "Nihat Hatipoğlu hocama sormuştum" diyerek sıkıntısından bahsetti.

MÜGE ANLI "NİHAT HATİPOĞLU HOCAMA SORDUM" DİYEREK DERT YANDI

Müge Anlı bugün yaptığı canlı yayının açılışında tekerlekli sandalye bağışları hakkında konuşarak, 'sosyal yardım yok' diyenlere tepki gösterdi. Müge Anlı daha önce "Yok mu sosyal yardım? He siz sosyal yardım doğru yere gidiyor geliyor mu tartışmasını benim üzerimden yapamazsınız. Hoş, yaparsanız da çok umurumda mı? Değil. Ama ben bakan değilim" diyerek sinirlenmişti.

Eleştirilere de cevap veren Müge Anlı, Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyu ilk kez paylaştı. Müge Anlı canlı yayında, "Nihat Hatipoğlu hocama sormuştum; hocam demiştim hep denir bağışlar gizli yapılmalıdır biz bunu ekrandan yapabilir miyiz demiştim?" dedi. Nihat Hatipoğlu'nun cevabını da aktaran Müge Anlı, "Dedi ki; bunlar örnek olacak bağışlar bunların da gösterilmesi çok kıymetli değişti. O nedenle böyle böyle çığ gibi büyüyor yardımlar. Damlaya damlaya göl olur." sözleriyle hakkındaki eleştirilere de cevap verdi.