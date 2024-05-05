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05 May 2024 14:21 - Güncelleme : 05 May 2024 14:26

Murat Yıldırım'ın Teşkilat dizisinin yeni sezonunda olup olmayacağı bilinmiyor

Ünlü aktör Murat Yıldırım, iki sezon boyunca başrolünü oynadığı "Teşkilat" dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu gündem oldu. Peki, ünlü oyunca ayrılacak mı, yeni sezonda da var mı? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Murat Yıldırım&#039;ın Teşkilat dizisinin yeni sezonunda olup olmayacağı bilinmiyor

Teşkilat dizisi, 111. bölüm ile sezon finali yapacak.

Ankara'da başlayan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hikayelerini anlatan dizi, Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ömer karakteriyle izleyicilerin ilgisini çekmişti.

Yıldırım, önceki yıl diziye dahil olmuş ve bu sezonda da yer almıştı.

Murat Yıldırım'ın Teşkilat dizisinin yeni sezonunda olup olmayacağı bilinmiyor - 1. Resim

Başarılı geçen iki sezonun ardından Murat Yıldırım'ın, dizinin ekibinden ayrılma kararı aldığı söyleniyor.

Teşkilat'ın yeni sezonu için hayranlarını üzecek olsa dai Yıldırım'ın gelecekteki projeleri merakla bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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