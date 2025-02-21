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 | Dilek Ulusan

Musa Eroğlu Piyasa dizisine türkü ile giriş yaptı

Başrolünde İlayda Alişan ve Alp Navruz'un yer aldığı Piyasa dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Cumartesi ekrana gelecek. Dizide Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu sürprizi de yaşanacak.

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Musa Eroğlu Piyasa dizisine türkü ile giriş yaptı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 10:19

İlk tanıtımıyla ilgi gören Piyasa dizisine sürpriz bir isim katıldı. ‘Piyasa’ dizisi için ‘Yolun Sonu’ türküsünü seslendiren Musa Eroğlu, “Türkünün kendisi ve sözleri yaşamı özetliyor” dedi. Musa Eroğlu'nun seslendirdiği türkü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MUSA EROĞLU PİYASA DİZİSİNDE

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Musa Eroğlu, Piyasa dizisi için ’Yolun Sonu’ türküsünü seslendirdi. Sanatçı, dizi ve türküyle ilgili, “Türkünün sözleri yaşamı özetliyor. Diziyle, türkünün insanlara hatırlatılması beni çok duygulandırdı.” dedi.

PİYASA DİZİSİ KONUSU

İhanet ve güç dengesi Piyasa dizisinde hissedilecek. Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan ‘Piyasa’, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak. Fragmanda annesini kına gecesinde kaybeden Münevver'in ağladığı sahneler izleyici de ağlattı. Piyasa dizisi, Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak.

PİYASA DİZİSİ OYUNCULARI

Piyasa dizisinin kadrosunda; Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MUSA EROĞLU KİMDİR?
1946 doğumlu Musa Eroğlu, Türk halk müziği sanatçısı. Repertuvarı Akdeniz Bölgesi türküleri ile özdeşleşmiş Türk halk müziği'nin "üstad"ları arasında kabul edilir
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