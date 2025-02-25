Mustafa Keser'in hayatı film oluyor! İstediği başrol oyuncusunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Mustafa Keser'in hayatı film oluyor. Hayatının anlatılacağı film için heyecanlı olduğunu belirten Mustafa Keser, kendisini oynamasını istediği oyuncuyu da paylaştı.

Fettan Gözlüm, Tutku, Seni Sevdim Bir Gül Gibi ve Komalardayım şarkılarıyla sevilen Mustafa Keser, hayatının film olacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda prostat kanseri olduğunu öğrenen Mustafa Keser, son sağlık durumunu açıklarken, sevenlerine de yeni gelişmelerden bahsetti.

MUSTAFA KESER'İN HAYATI FİLM OLUYOR

KKTC'de sahne alan Mustafa Keser, geçirdiği ameliyat sonrası testlerinin sonucunda kemoterapi almasına gerek kalmadığını belirterek "Şu anda her şey yolunda" dedi. Eşi N,lüfer Keser'in de kanser tedavisinin devam ettiğini belirten Mustafa Keser, sevenlerine hayatının film olacağı müjdesini verdi.

79 yaşındaki şarkıcı Mustafa Keser, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna; "Öyle bir proje var ama bizim hayatımız tek bir filme sığmaz. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar. Bakalım ne olacak" cevabını verdi.

Mustafa Keser, "Sizi kimin oynamasını isterdiniz? sorusuna ise "Aklımdaki kişi Olgun Şimşek. O da beni kırmaz zaten. Eli saz tutar, okur eder. Olgun tam biçilmiş kaftan. Beni her zaman dinlemeye gelir, sahneme çıkmışlığı da vardır" dedi.