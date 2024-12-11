Nefise Karatay'dan Survivor çıkışı! Cevabı takipçilerini heyecanlandırdı

11 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 16:39

Survivor 2025 için hazırlıklar başladı. Yarışmaya kimlerin katılacağı büyük merak oluştururken eski Survivor şampiyonu Nefise Karatay'ın paylaşımları kafaları karıştırdı.

Yeni sezonda all star kadrosuyla ekrana gelecek Survivor yarışmasında kadrolar oluşmaya başladı. Berna Canbeldek ve Yiğit Poyraz'ın katılacağı Survivor yarışmasına Nefise Karatay da mı katılıyor? Paylaşımı kafaları karıştırdı.

NEFİSE KARATAY, SURVIVOR 2025 Mİ KATILACAK?

Yeni sezonda Survivor yarışmasına katılacak isimler bir bir belli olmaya başladı. Kimlerin gideceği merak konusu olurken, eski Survivor şampiyonu Nefise Karatay'ın paylaşımı kafaları karıştırdı.

Nefise, takipçisinden gelen "Sıkı spor yaptığına göre senin falında 3 aya kadar bir yol göründü herhalde abla" sözlerine, "Ben zaten her zaman spor yapıyordum arkadaşlar. Tabii ki bir şeye hazırlanıyorum. İlerleyen zamanlarda da sizinle paylaşırım, hayırlı olsun" dedi. Nefise'nin bu çıkışı "2025 Survivor'a katılacak" yorumlarına sebep oldu.