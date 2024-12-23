Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan TGRT Haber'de! "Hastane ve doktora dava açıyorum"

23 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:21

Gelin Evi yarışmacısı Neşe Özkan, estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti. Aynı zamanda anestezi teknikeri olan fenomen Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan TGRT Haber'e bağlandı. Eşinin estetik tutkusu olduğunu belirten İskender Özkan, eşinin kalbiyle ilgili hiçbir tetkik yapılmadığını da belirtti.

Geçtiğimiz hafta karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybeden fenomen Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan, TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programında Yasemin Bozkurt ile İlker Koç'un sorularını cevapladı. Eşinin ölüm haberini nasıl aldığını anlatan İskender Özkan, doktor ve hastaneden davacı olacağını belirtti.

NEŞE ÖZKAN'IN EŞİNDEN DOKTORA DAVA

Yasemin Bozkurt ve İlker Koç'un sorularını cevaplayan Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan, ameliyat süreciyle ilgili, "Bize 4 saat süreceğini söylediler. Ben 3. saatte zaten doktorları ‘ne zaman bitecek?’ diye sıkıştırmaya başladım. 4. saatte ameliyatın biraz daha süreceğini bana bildirdiler. 5. saatte ise hemşire bana eşimin ameliyatının bitiğini ve uyandırma odasına alındığını belirtti. Yaklaşık 15 dakika sonra bir koşuşturma başladı orada. Şok cihazı ve kan. Ben orada anladım. Başka bir hemşireyle görüştüm. Eşimin kalbinin durduğunu ve müdahale ettiklerini söylediler. Otopsi yaptıracağız. Doğru mu söylüyor orada belli olacak her şey." dedi.

Yasemin Bozkurt, "İki evladınızın durumdan haberi var mı?" sorusuna İskender Özkan, "Çocuklarımdan biri 2,5 yaşında. Durumdan haberi yok. Büyük çocuğuma da yarın pedagog eşliğinde söylemeyi planlıyorum." dedi.