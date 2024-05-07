Netflix, Wednesday’in yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurdu

07 May 2024 17:23 - Güncelleme : 07 May 2024 17:26

Netflix, popüler dizisi Wednesday'in yeni sezonunun çekimlerine başladığını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.

Tanıtım videosunda The Thing'in yanı sıra başrol oyuncusu Jenna Ortega da yer aldı ve ikinci sezonun yakında geleceği müjdesi verildi.

Tanıtım videosunda, dizinin sevilen karakterlerinden The Thing'in yanı sıra başrol oyuncusu Jenna Ortega da görüldü.

Bu video ile birlikte, hayranlar yeni sezonun heyecan verici anlarını beklemeye başladılar.

Ancak Netflix henüz yeni sezonun yayın tarihini net olarak açıklamadı.

Çekimlerin yeni başladığı ve henüz tamamlanmadığı düşünülüyor.

Wednesday hayranları, heyecanla yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını beklemeye devam ediyorlar.