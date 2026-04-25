Sekiz bölümden oluşacak olan Netflix uyarlaması Scooby-Doo, bildiğimiz Scooby-Doo hikayelerini bir kenara bırakıp bizi ilk gençlik yıllarına götürüyor. Atlanta’da çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi, Mystery Inc. ekibinin nasıl bir araya geldiğini gerilimi yüksek bir temayla anlatmayı hedefliyor. Warner Bros. Television iş birliğiyle hazırlanan dizi, sadece çocuklara değil, bu efsaneyle büyüyen yetişkinlere de hitap etmeyi amaçlıyor. Netflix'in yeni Scooby-Doo dizisinden gelen ilk kareyle heyecan tavan yapmışken, yeni Velma ve Shaggy'nin de kim olacağı merak ediliyor. İşte Netflix uyarlaması Scooby-Doo dizisine dair merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Netflix'in yeni Scooby-Doo dizisinden ilk kare geldi! Yeni Velma ve Shaggy kim olacak? Netflix'in sekiz bölümden oluşacak olan yeni Scooby-Doo dizisi, Mystery Inc. ekibinin gençlik yıllarına odaklanarak nasıl bir araya geldiklerini gerilimi yüksek bir temayla anlatmayı hedefliyor. Dizi, Shaggy ve Daphne'nin bir yaz kampındaki son günlerinde ormanda tek başına kalmış bir Great Dane yavrusu bulmasıyla başlıyor. Bu köpek, bölgede işlenen doğaüstü ve karanlık bir cinayetin tek tanığı oluyor. Velma rolünde Abby Ryder Fortson, Fred rolünde Maxwell Jenkins, Daphne rolünde Mckenna Grace ve Shaggy rolünde Tanner Hagen yer alacak. Scooby'nin sahibini Paul Walter Hauser canlandıracak.

NETFLİX'İN YENİ SCOOBY-DOO DİZİSİNDEN İLK KARE GELDİ

Diziden paylaşılan ilk görsel, sosyal medyada anında viral oldu ve bazı tartışmaların da fitilini ateşledi. 'Siyahi Shaggy nerede?' sorusu çok fazla sorgulanırken, bazı kullanıcılar durumu tiye alarak, 'Scooby zaten koyu renkli diye ekibi siyahi yapmaya gerek duymamış olabilirler' şeklinde iğneleyici yorumlar paylaşmaya devam ediyor.

Yeni Scooby-Doo dizisi karesi yayınlanır yayınlanmaz, birçok kişi, çocukluğundan beri Scooby-Doo’nun o meşhur büyük hilesinden dert yanıyor. Bununla beraber büyük bir heyecanla beklenilen yeni Scooby-Doo için 'yeni Velma kim olacak, o eski zekasını koruyabilecek mi?' sorusu da çokça cevap arıyor.

YENİ VELMA VE SHAGGY KİM OLACAK?

Netflix'in yeni Scooby-Doo dizisinin en çok merak edilen noktası şüphesiz karakterleri kimin oynayacağı oldu. Açıklanan kadro, son yılların parlayan yıldızlarından oluşuyor.

Grubun zeki ismi Velma rolünde Abby Ryder Fortson’ı, grubun karizmatik lideri Fred rolünde ise Maxwell Jenkins’i izleyeceğiz.

Sosyetik güzel Daphne karakterini son dönemin popüler oyuncusu Mckenna Grace üstlenirken, ekibin korkak ama iştahlı üyesi Shaggy’ye Tanner Hagen oynayacak. En dikkat çekici seçimlerden biri ise Paul Walter Hauser’ın Scooby’nin sahibini oynayacak olması.

YENİ SCOOBY-DOO NASIL BAŞLIYOR, NEYİ ANLATIYOR?

Scooby-Doo: Origins, bizi Shaggy ve Daphne’nin bir yaz kampındaki son günlerine götürüyor. Hikaye, ikilinin ormanda tek başına kalmış ve korkmuş bir Great Dane yavrusu bulmasıyla başlıyor.

Ancak bu köpek sıradan bir kayıp evcil hayvan değil. Bölgede işlenen doğaüstü ve karanlık bir cinayetin tek tanığı. Olaylar ilerledikçe mantığın sesi Velma ve gizemli yeni öğrenci Fred de denkleme dahil olacak. Dört genç, bu ürkütücü olayı çözmeye çalışırken, bazı sırlarla da yüzleşmek zorunda kalacaklar.