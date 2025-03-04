Nursel Ergin gözyaşları içinde yaşadığı zor süreci paylaştı: 42 kiloya düştüm

Gelinim Mutfakta yarışmasında sunuculuk yaparken kanser olduğunu öğrenen Nursel Ergin, yaşadığı zor süreci ilk kez anlattı. Gözyaşları içinde canlı yayın açacağını duyuran Nursel Ergin, videoda "42 kiloya kadar düştüm, çok zor süreçler yaşadım" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nursel Ergin, gözyaşları içinde kanser sürecini açacağı canlı yayında anlatacağını paylaştı. İlk rahim kanseri olduğunu öğrendiğinde işini bıraktığını belirten Nursel Ergin, daha sonra yaşadığı zorlu süreçten bahsetti. 42 kilolara kadar düştüğünden bahseden Nursel Ergin geçirdiği operasyonlar sonrasında rahminin alındığını ve daha sonra meme kanseri olduğunu öğrendiğinden bahsetti.

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ"

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Nursel Ergin, kansere yakalandıktan sonra iyileşme sürecinin nasıl devam ettiğinden bahsetti. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Nursel Ergin, "Anlatırken elim ayağım titriyor, çok zor zamanlardı. Psikolojik olarak yıprandığım bir süreçti. Bu süreçte abim abimin eşi, kızım, mercanım, hep yanımdaydı. Bütün dostlarım beni arıyordu. Ama ben kimseyi yanımda istemiyordum. Kimseye yalan söylemek istemiyordum. Çünkü süreci kendim hazmetmek istiyordum. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu." derken, yaşadıklarını kabul edip tedavi sürecine başladığını belirtti.

BİTEN EVLİLİĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Yaşadıklarını anlatırken gözleri dolan sunucu, "Bu süreçte çok mutsuzdum. Birilerini suçluyordum. Evliliğim bu yüzden sıkıntıya girdi. Her gün sabah akşam işe giderken ağlıyordum, gözüm hiçbir şey görmüyordu. O çok sevdiğim evliliğimi bile gözüm görmüyordu" ifadelerine yer verdi. Nursel Ergin, 2023 yılında Murat Akyer'den boşandı.