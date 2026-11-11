Yılın son günlerine yaklaşırken televizyon ekranlarında yılbaşı heyecanı da kendini göstermeye başladı. Yeni yıla eğlenceli bir programla girmek isteyen izleyicilerin merakla beklediği yapımların başında O Ses Türkiye Yeni Yıl özel bölümü geliyor. Her yıl birbirinden ünlü konukları ağırlayan ve sahnedeki sürpriz performanslarıyla gündem olan yarışmanın 2027 yılı kadrosu da şekillenmeye başladı. Ünlü isimlerin şarkılarıyla renk katacağı gecede kimlerin sahneye çıkacağı şimdiden araştırılıyor. O Ses Türkiye 2027 Yeni Yıl kadrosunda hangi isimlerin bulunacağı, jüri koltuğunda kimlerin oturacağı ve programın ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyor.

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HABERİN ÖZETİ O Ses Türkiye 2027 yeni yıl kadrosu şekilleniyor! O Ses Türkiye 2027 yeni yıl kadrosunda kimler var? O Ses Türkiye'nin 2027 Yılbaşı özel bölümü için hazırlıklar sürerken, programa katılacak ünlü isimler ve oyuncular belli olmaya başladı. O Ses Türkiye 2027 Yılbaşı Özel, 31 Aralık 2026 akşamı TV8'de yayınlanacak. Programa katılan oyuncular arasında Daha 17 dizisinden Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren bulunuyor. Taşacak Bu Deniz dizisinden Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük de programda yer alacak. Altı Üstü İstanbul dizisinden Halil İbrahim Kurum ve Öykü Gürman'ın da sahneye çıkması bekleniyor.

O SES TÜRKİYE YENİ YIL 2027 HEYECANI

Yeni yıl heyecanı televizyon ekranlarına taşınırken O Ses Türkiye 2027 Yeni Yıl Özel programı için hazırlıklar da hız kazanıyor. TV8 ekranlarında 31 Aralık 2026 akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yeni Yıl Özel, birbirinden renkli performanslara ve eğlenceli anlara sahne olmaya hazırlanıyor.

2026 yılına projeleri ve performanslarıyla damga vuran ünlü isimler ile sevilen oyuncular, bu kez hünerlerini O Ses Türkiye sahnesinde sergileyecek. Şarkılarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak ünlü konukların performansları şimdiden merak uyandırırken yarışmanın jüri koltuğunda hangi isimlerin oturacağı merak ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da rekabetin ve eğlencenin bir arada yaşanacağı gecede jüri üyelerinden hangisinin takımındaki yarışmacıyla şampiyonluğa ulaşacağı merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye 2027 Yeni Yıl Özel programında hangi jüri üyeleri olacak, sahneye hangi ünlü isimler çıkacak? Yeni yıl gecesinin kazananı kim olacak?

O SES TÜRKİYE YENİ YIL KADROSU 2027

O Ses Türkiye 2027 Yeni Yıl özel programının kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni yıl gecesinde ekranlara gelmeye hazırlanan yarışmada, sevilen dizilerin oyuncuları da mikrofon başına geçecek. Daha 17, Taşacak Bu Deniz ve Altı Üstü İstanbul dizilerinden tanınan isimlerin programa katılacak olması izleyicilerde merak uyandırdı.

Daha 17 dizisinin genç yıldızları Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren, O Ses Türkiye 2027 Yılbaşı özel bölümünde yer alacak isimler arasında bulunuyor. Taşacak Bu Deniz dizisinden ise Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük programa katılacak.

Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncuları Halil İbrahim Kurum ve Öykü Gürman da yılbaşı gecesinde sahneye çıkmaya hazırlanan isimler arasında olacağı söyleniyor. Farklı dizilerden oyuncuları bir araya getirecek olan özel bölümde ünlü isimlerin nasıl performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. O Ses Türkiye 2027 Yeni Yıl programının açıklanacak diğer konukları ve gecenin sürprizleri ise izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.