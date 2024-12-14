O Ses Türkiye Yılbaşı jürisinde beklenmedik değişim! Acun Ilıcalı seçimini yaptı

14 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:15

Yalı çapkını oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam, Ersin Arıcı da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alacak. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 jüri kadrosunda da şaşırtan bir değişim oldu. Acun Ilıcalı bu sene tercihini Hadise'den yana kullandı.

O Ses Türkiye​ Yılbaşı​ programında kimlerin sahne alacağı belli olmaya başladı. Sahne alacak isimler yavaş yavaş belli olurken jüri de şaşırtan bir değişim oldu.

ACUN ILICALI​ TERCİHİNİ HADİSE​'DEN YANA KULLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beyazıt Öztürk'ün sunacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğunda bu kez Ebru Gündeş’in yer almayacağı ortaya çıktı. Kızıyla birlikte yılbaşında Dubai'de olacak Ebru Gündeş​'in yerine Hadise'nin olacağı iddia edildi.

Önümüzdeki hafta salı günü büyük provasının yapılacağı ve yeni bir değişiklik olmazsa perşembe günü de çekileceği belirtilen yarışmada son gelen bilgiye göre Acun Ilıcalı da yer alacak. Ayrıca jüride Beyaz’ın dışında Gökhan Özoğuz'un da olacağı iddia edildi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER OLACAK?