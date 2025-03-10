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 | Dilek Ulusan

O Ses Türkiye'de Hadise'nin gerildiği anlar! Ebru Gündeş şarkısı çalındı, yüzler düştü

O Ses Türkiye yarışmasının son bölümde eski jüri üyesi Ebru Gündeş'in şarkısı söylenince stüdyoda gergin anlar yaşadı. Aralarının bozuk olduğu iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'in şarkısını duyunca verdiği tepki sosyal medyayı salladı.

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O Ses Türkiye'de Hadise'nin gerildiği anlar! Ebru Gündeş şarkısı çalındı, yüzler düştü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 09:51

O Ses Türkiye yarışmasında yine çok konuşulacak olaylar yaşandı. Bir yarışmacı, yıllar önce Ebru Gündeş tarafından seslendirilen "Fırtınalar" adlı şarkıyı seslendirirken gözler Hadise'ye çevrildi. Küs olduğu iddia edilen Ebru Gündeş'in şarkısını duyan Hadise'nin yüzünün asıldığı görüldü.

O SES TÜRKİYE'DE GERGİN ANLAR! HERKES HADİSE'YE ODAKLANDI

Bir dönem aynı sezon jüri üyeliği yapan Hadise ve Ebru Gündeş'in arası bozulmuş ve haklarında çıkan iddialara sessiz kalmışlardı. Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Hadise, hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış olsa da dostluk bitti.

Yarışmacının şarkıyı söylemeye başladığı andan itibaren Hadise'nin yüz ifadesi dikkat çekerken, Melike Şahin'in, Hadise’ye bakarak şarkıya eşlik etmesi izleyenler tarafından hemen fark edildi. Hadise'nin o anlarda yüzünün düşmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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#Medya
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