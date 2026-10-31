TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:05

Off Campus 2. sezon ne zaman? Off Campus nereden izlenir, hangi platformda?

Off Campus dizisinin ikinci sezonunu bekleyen izleyiciler, yeni bölümlerin yayın tarihini ve dizinin izlenebileceği platformu araştırıyor. İlk sezonuyla dikkat çeken yapımın ikinci sezonu resmi olarak onaylanırken yeni sezonda Allie Hayes ve Dean Di Laurentis'in hikâyesi anlatılacak. Peki, Off Campus 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir ve hangi platformda?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Off Campus 2. sezon ne zaman? Off Campus nereden izlenir, hangi platformda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:05

'nun gençlik ve romantik drama türündeki dizisi Off Campus, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonun ardından hikâyenin farklı karakterler üzerinden devam edeceği yapımda, Briar Üniversitesi'nin atmosferi yeniden izleyiciyle buluşacak. İkinci sezon çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler yayın takvimine çevrildi. Ancak yeni sezonun kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

OFF CAMPUS 2. SEZON NE ZAMAN?

Off Campus 2. sezonun resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak çekim takviminin tamamlanması ve post-prodüksiyon sürecine geçilmesiyle birlikte yeni sezonun 2027 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Off Campus 2. sezon ne zaman? Off Campus nereden izlenir, hangi platformda?

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre ikinci sezon çekimleri 1 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 18 Eylül 2026 itibarıyla tamamlandı. Kurgu ve diğer post-prodüksiyon çalışmalarının ardından dizinin 2027 baharında yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Mayıs 2027 ihtimali de gündeme gelirken bu tarih için Prime Video tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

OFF CAMPUS NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Off Campus dizisi, Amazon'un dijital yayın platformu Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Dizinin ikinci sezonunun da aynı platformda yayınlanması bekleniyor.

Off Campus 2. sezon ne zaman? Off Campus nereden izlenir, hangi platformda?

Türkiye'deki izleyiciler, Prime Video aboneliği üzerinden platformun dizi kataloğuna ulaşabiliyor. İkinci sezonun Türkiye'deki yayın tarihi ve bölüm takvimi ise henüz açıklanmadı.

OFF CAMPUS 2. SEZONDA HANGİ KARAKTERLER OLACAK?

Off Campus'un ikinci sezonunda hikâyenin odağı Allie Hayes ve Dean Di Laurentis karakterlerine kayacak. Mika Abdalla'nın Allie Hayes, Stephen Kalyn'in ise Dean Di Laurentis karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Yeni sezon, Elle Kennedy'nin aynı adlı kitap serisinin üçüncü kitabı The Score temel alınarak hazırlanıyor. Böylece Briar Üniversitesi'ndeki romantik ilişkiler ve karakterler arasındaki gelişmeler yeni sezonda farklı bir hikâyeyle devam edecek.

OFF CAMPUS 2. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İkinci sezonda Allie Hayes ve Dean Di Laurentis karakterlerinin yanı sıra ilk sezondan tanınan bazı oyuncuların da hikâyede yer alması bekleniyor. Hannah ve Garrett karakterlerini canlandıran Ella Bright ve Belmont Cameli'nin yeni sezonda da dizide bulunacağı belirtiliyor.

Öte yandan Justin Kohl karakterine hayat veren Josh Heuston'ın ikinci sezon kadrosunda yer almayacağına ilişkin bilgiler de gündeme geldi. Yeni sezonun kesin oyuncu kadrosuna ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

OFF CAMPUS 2. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Off Campus'un ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. İkinci sezonun bölüm sayısına ilişkin ise henüz kesinleşmiş resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun da ilk sezonla benzer şekilde 8 bölümden oluşması bekleniyor.

ETİKETLER
#prime video
#Off Campus
#Briar Üniversitesi
#Mika Abdalla
#Elle Kennedy
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.