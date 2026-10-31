Off Campus 2. sezon ne zaman? Off Campus nereden izlenir, hangi platformda?

Prime Video'nun gençlik ve romantik drama türündeki dizisi Off Campus, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonun ardından hikâyenin farklı karakterler üzerinden devam edeceği yapımda, Briar Üniversitesi'nin atmosferi yeniden izleyiciyle buluşacak. İkinci sezon çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler yayın takvimine çevrildi. Ancak yeni sezonun kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

OFF CAMPUS 2. SEZON NE ZAMAN?

Off Campus 2. sezonun resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak çekim takviminin tamamlanması ve post-prodüksiyon sürecine geçilmesiyle birlikte yeni sezonun 2027 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre ikinci sezon çekimleri 1 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 18 Eylül 2026 itibarıyla tamamlandı. Kurgu ve diğer post-prodüksiyon çalışmalarının ardından dizinin 2027 baharında yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Mayıs 2027 ihtimali de gündeme gelirken bu tarih için Prime Video tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

OFF CAMPUS NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Off Campus dizisi, Amazon'un dijital yayın platformu Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Dizinin ikinci sezonunun da aynı platformda yayınlanması bekleniyor.

Türkiye'deki izleyiciler, Prime Video aboneliği üzerinden platformun dizi kataloğuna ulaşabiliyor. İkinci sezonun Türkiye'deki yayın tarihi ve bölüm takvimi ise henüz açıklanmadı.

OFF CAMPUS 2. SEZONDA HANGİ KARAKTERLER OLACAK?

Off Campus'un ikinci sezonunda hikâyenin odağı Allie Hayes ve Dean Di Laurentis karakterlerine kayacak. Mika Abdalla'nın Allie Hayes, Stephen Kalyn'in ise Dean Di Laurentis karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Yeni sezon, Elle Kennedy'nin aynı adlı kitap serisinin üçüncü kitabı The Score temel alınarak hazırlanıyor. Böylece Briar Üniversitesi'ndeki romantik ilişkiler ve karakterler arasındaki gelişmeler yeni sezonda farklı bir hikâyeyle devam edecek.

OFF CAMPUS 2. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İkinci sezonda Allie Hayes ve Dean Di Laurentis karakterlerinin yanı sıra ilk sezondan tanınan bazı oyuncuların da hikâyede yer alması bekleniyor. Hannah ve Garrett karakterlerini canlandıran Ella Bright ve Belmont Cameli'nin yeni sezonda da dizide bulunacağı belirtiliyor.

Öte yandan Justin Kohl karakterine hayat veren Josh Heuston'ın ikinci sezon kadrosunda yer almayacağına ilişkin bilgiler de gündeme geldi. Yeni sezonun kesin oyuncu kadrosuna ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

OFF CAMPUS 2. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Off Campus'un ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. İkinci sezonun bölüm sayısına ilişkin ise henüz kesinleşmiş resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun da ilk sezonla benzer şekilde 8 bölümden oluşması bekleniyor.