Operasyon Alesta dizisinin konusu nedir? Operasyon Alesta dizisi yayın günü belli oldu mu? Operasyon Alesta oyuncuları ve karakterleri!

TRT'nin dijital platformu olan Tabii'nin yeni sezon yapımları arasında ismini gösteren Operasyon Alesta, iddialı ve sürpriz isimleriyle şimdiden ilgi odağı oluyor. Sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Tabii'nin en başarılı yapımlarından olması beklenen Operasyon Alesta dizisi ile ilgili arama motorundaki başlıklar giderek çoğalıyor. Arkak Sokaklar dizisindeki rolünden sonra yıllardır televizyon ekranlarına çıkmayan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik'in kadroda yer alması izleyiciler arasında büyük bir merak duygusuna sebep oldu. Zeynep Gamze Özçelik'in Türk bir mühendis olarak ekrana geleceği yeni dizi Operasyon Alesta'da izleyiciye yansıtılacak konu merakla araştırılıyor. Peki Operasyon Alesta'da ne anlatılacak? Operasyon Alesta dizisinin oyuncuları kimler? İşte Operasyon Alesta'ya yönelik merak edilenler...

OPERASYON ALESTA DİZİSİNDE HANGİ KONU ELE ALINACAK? OPERASYON ALESTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türk Deniz Kuvvetleri kapsamında en seçkin birlik olan SAT komandolarının zorlu görevlerini ve stratejik operasyonların ekrana taşınacağı Operasyon Alesta; en az konusu kadar oyuncu kadrouyla da kısa sürede en dikkat çeken yapımlar arasına imzasını atıyor.

Hikaye'nin seyrinde deniz altı savunma stratejileri ile sınır ötesi deniz operasyonlarının ince detayları, özgün bir dil ile harmanlanarak izleyiciye taşınacak.

OPERASYON ALESTA DİZİSİNİN OYUNCULARI BELLİ Mİ? OPERASYON ALESTA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDAKİ İSİMLER!

TRT'nin milyonlara uzanan dijital platformu Tabii'nin yeni projesi Operasyon Alesta'nın birbirinden iddialı isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosunda;

Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi tecrübeli isimler rol alıyor.

OPERASYON ALESTA DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:

-Onur Seyit Yaran: SAT komandosu "Arda Boran" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

-Yüsra Geyik: Donanmanın en parlak subaylarından biri olan "Beren Varnalı" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

-Cem Bender: Deniz Kurmay Albay "Levent Yıldırım" rolünü üstlenecek.

-Meltem Akçöl: TRT World'ün kıdemli muhabiri "Nehir Bozdoğan" olacak.

-Denise Capezza: "Isabelle Moreau" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

-Fırat Çelik: "Julian" karakteriyle kadronun önemli isimlerinden olacak.

OPERASYON ALESTA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bomba oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Operasyon Alesta dizisine yönelik en çok araştırılan konulardan birisi de projenin yayın tarihidir.

Bu sene Mart ayı içerisinde oyuncu kadrosu tamamlanan Operasyon Alesta'nın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde çekimlerinin yapılması bekleniyor.

Dizinin izleyicisiyle buluşacağı tarihin ise bu yılın son çeyreğinde ekranlarda olması tahmin ediliyor.