Organize İşler Karun Hazinesi neden tepki aldı? IMDB puanı kaç oldu?

Türk sinemasının sevilen yapımlarından Organize İşler, Karun Hazinesi adıyla dizi formatında izleyici karşısına çıktı. 16 Ekim 2026’da Netflix’te yayımlanan ve sekiz bölümden oluşan yapım, oyuncu kadrosuyla merak uyandırsa da sosyal medyada beklenen ilgiyi tartışmasız şekilde karşılayamadı. Özellikle kam davulunun yer aldığı sahne, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Peki, Organize İşler: Karun Hazinesi neden tepki aldı? İşte dizinin gündem olan sahnesi ve eleştirilerin ayrıntıları.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEDEN TEPKİ ALDI?

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin sosyal medyada eleştirilmesinin başlıca nedenlerinden biri, kam davulunun kullanıldığı sahne oldu. Eski Türk inanç ve kültür gelenekleriyle ilişkilendirilen kam davulunun dizideki kullanım biçimi, bazı izleyiciler tarafından eleştirildi.

Suç ve komedi unsurlarının bir arada işlendiği sahnede kullanılan davul, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya sebep oldu. Kam davulunun kültürel ve geleneksel anlamının yeterince gözetilmediğini düşünen izleyiciler, sahnenin sunuluş biçimine yönelik eleştirilerini paylaştı.

KAM DAVULU SAHNESİ NEDEN TARTIŞMAYA SEBEP OLDU?

Kam davulu, Türk kültüründeki kamlık geleneği ve çeşitli ritüellerle ilişkilendirilen sembollerden biri olarak biliniyor. Bu nedenle söz konusu enstrümanın bir dizi sahnesinde nasıl kullanıldığı, izleyicilerin dikkatini çekti.

Dizideki sahnenin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tartışmalar da büyüdü. Bazı izleyiciler, geleneksel ve kültürel unsurların eğlence amacıyla sunulma biçimini eleştirirken yapımın bu unsurları nasıl ele aldığı sorgulandı. Yılmaz Erdoğan da dizinin senaryosunu yazması nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri oldu.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KAÇ BÖLÜM?

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi, sekiz bölümden oluşuyor. Netflix'te 16 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan yapım, Organize İşler serisinin hikâyesini hazine arayışı etrafında sürdürüyor.

Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Ekin Türkmen de bulunuyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ IMDb PUANI KAÇ?

Dizi, sosyal medyadaki eleştirilerin yanı sıra IMDb puanıyla da gündeme geldi. Paylaşılan haberde yapımın IMDb puanının 10 üzerinden 2,5 olduğu belirtildi. Bu puan, dizinin izleyiciler arasındaki değerlendirmeleriyle ilgili tartışmaları artırdı.

Bununla birlikte sosyal medyadaki yorumlar, tüm izleyicilerin görüşünü temsil etmiyor. Yapımın aldığı tepkilerin temelinde özellikle kam davulu sahnesi ve kültürel unsurların işleniş biçimi öne çıkıyor.

YILMAZ ERDOĞAN'IN X HESABI ASKIYA MI ALINDI?

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisiyle ilgili tartışmalar sürerken Yılmaz Erdoğan'ın X hesabının askıya alındığı yönündeki haberler de gündeme geldi. 24 Ekim 2026 tarihinde paylaşılan haberlerde, sanatçının hesabının platform tarafından askıya alındığı öne sürüldü.

Ancak hesabın neden askıya alındığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Hesabın yeniden açılacağı tarih veya olası bir itiraz süreci hakkında da net bilgi paylaşılmış değil. Hesabın askıya alınmasıyla dizideki eleştiriler arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu gösteren doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.