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 | Dilek Ulusan

Orhan Bey devri Mert Yazıcıoğlu ile başlıyor! İlk paylaşım geldi

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrılmasının ardından yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu. Mert Yazıcıoğlu'ndan ilk paylaşım geldi, hayranları sevince boğuldu.

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Orhan Bey devri Mert Yazıcıoğlu ile başlıyor! İlk paylaşım geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:40

'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istediği iddiası sonrası yapımcıyla arasının açılması yeni sezon öncesi başrol krizi doğurdu. 'da ayrılan Özçivit yerine ile anlaşma sağlandı.

ORHAN BEY, MERT YAZICIOĞLU OLDU

Mert Yazıcıoğlu kadrosu yenilenen ve yönetmeni değişen Kuruluş Osman dizisiyle “Orhan bey” rolü için görüşmelerinin sonunda kararını verdi. Yazıcıoğlu yeni sezonunu Bülent İşbilen‘in yöneteceği dizinin yeni Orhan Bey'i oldu.

Orhan Bey devri Mert Yazıcıoğlu ile başlıyor! İlk paylaşım geldi

Resmi açıklama da geldi. Kuruluş Osman‘ın yapım şirketi ve Mert Yazıcıoğlu ortak bir basın açıklaması yaptı ve "Yeni dönem başlıyor. Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu oynayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Orhan Bey devri Mert Yazıcıoğlu ile başlıyor! İlk paylaşım geldi

Dizinin senaryosuna aynı zamanda fenomen dizinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ imza atıyor. Yedinci sezonunun senaryosu yazılan dizide değerli aktör Cihan Ünal, Burak Özçivit‘in oynadığı Osman Bey‘in yaşlılık yıllarına hayat verecek.

Orhan Bey devri Mert Yazıcıoğlu ile başlıyor! İlk paylaşım geldi
ETİKETLER
#burak özçivit
#kuruluş osman
#mert yazıcıoğlu
#diziler
#Türk Dizileri
#Orhan Bey
#Medya
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