Orhan Gencebay, TGRT Haber canlı yayınında Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu anlattı! En merak edilen soruya ilk kez cevap verdi

18 Aralık 2024 11:12 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:24

Dün ameliyat olan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında konuşan Orhan Gencebay, TGRT Haber'de yayınlanan Bilmedikleriniz canlı yayınına bağlandı. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeğeninden sürekli bilgi aldığını belirtirken, itiraflarıyla da dikkat çekti.

Yasemin Bozkurt ve İlker Koç'un sunumuyla TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programına bağlanan Orhan Gencebay​, yakın arkadaşı Ferdi Tayfur​'un son sağlık durumu​ hakkında konuştu. Ferdi Tayfur ile hiçbir zaman rakip olmadıklarını belirten Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un sevenlerine de iyi haberler verdi.

ORHAN GENCEBAY, FERDİ TAYFUR'UN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ile görüşemediğini belirterek usta sanatçının son sağlık durumu hakkındaki bilgiyi ise yeğeninden aldığını belirtti. "Ameliyat olayından haberim yok. Yeni oldu sanırım. Ama yeğeniyle irtibat halindeyim" diye Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur hayranlarına müjdeli haberi verdi. Ferdi Tayfur'un sağlığının günden güne iyiye gittiğini belirten Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'un en kısa sürede sağlıklı şekilde aramıza dönmesini dilediğini de belirtti.

ORHAN GENCEBAY İLE FERDİ TAYFUR HİÇ RAKİP OLDU MU?

Yasemin Bozkurt Orhan Gencebay'a en merak edilen sorulardan birini sordu. Bozkurt, "Orhan Gencebay ile Ferdi Tayfur hiç rakip oldu mu? diye sordu. Orhan Gencebay ise böyle bir hisse hiçbir zaman kapılmadığını belirterek, "Alt müziği ve sanat müziğini özellikle 7,5 yaşımdan itibaren alt müziği ve 10 yaşımdan itibaren sanat müziğini tanıdım. Ve müziğimizi tanımak, tanıyarak 9 yaşımdan itibaren de üretmeye başladım, besteler üretmeye. Halkımızın bu farklılığı görmesi ve değişikliği görmesi, bu zenginliği görmesi büyük ilgi gösterdiler bize. Bu bizi motive etti. Halkımızın ilgisi bizi teşvik etmiştir. Ben serbest çalışmalar diyorum. Ferdi Bey de serbest çalışmaların içerisinde. O da çok güzel çalışmalar yaptı. Halkımız ikimizi de sevdi. Hatta 70'lerde bizi birbirimize rakipmiş gibi Ferdi'ciler, Orhan'cılar diye ayırmaya çalıştı. Biraz mizahi oldu bu türküler, şarkılar. Sağcı, solcu gibi değerlendirilmeye çalışıldı ki bu son derece doğru olmayan bir şeydi. Ben sağ, sol diye bir kavramlara inanmayan biri olduğum için. Çünkü hakkın, hukukun sağı, solu olmaz. Hak, haktır, hukuktur. Neticede biz bu çalışmaları kendimizce sürdürdük. Ama biz Ferdi kardeşimle birbirimizi her zaman çok sevip saydık. Ferdi böyle bir kardeşimizdir. Zaman içinde olaylar olaylar derken şu anda yaşananları yaşıyoruz tabii ki. Şükürler olsun. Evet şükürler olsun. İyiyiz şükürler olsun." dedi.

ORHAN GENCEBAY'IN EN SEVDİĞİ FERDİ TAYFUR ŞARKISI NEDİR?

"En sevdiğiniz Ferdi Tayfur şarkısı hangisi?" sorusuna cevap veren Orhan Gencebay, "Şimdi bunu o şekilde ayıramıyorum hiçbir zaman. Ben şarkı yaparken, besle yaparken, bilgimle, duygumla, ortamla anlatmaya çalıştım. Benim parçalarımda, bestelerimde aşk şarkıları vardır. Aşkın içinde ayrılık vardır. Birliktelik vardır, mutluluk vardır, mutsuzluk vardır. Yani bir insanın duyabileceği duyguları anlatmaya çalıştım bestelerimde. İki, protesto bestelerim vardır. Olumsuzluğu protesto ettiğim bestelerim vardır. Aynen. -"Batsın bu dünya!" gibi. -"Batsın bu dünya!". Değil mi? Sen de haklısın gibi. İyi ki... Yani bir protesto bestelerim vardır. Bunun yanı sıra olması gereken, böyle olursa daha iyi olur diye verdiğim mesajlarım vardır, görüşlerim vardır. Muhtelif başlıklarda çalışmaya çalıştım açıkçası Ferdi Bey inşallah sağlığına kavuşur ve sonrasında tekrar aramıza döner sağlıklı şekilde." dedi.