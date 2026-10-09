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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:46

Other Mommy hangi platformda, nereden izlenir?

Jessica Chastain'in başrolünde yer aldığı doğaüstü korku filmi Other Mommy, Türkçe adıyla Diğer Anne, 9 Ekim 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Rob Savage'ın yönettiği film, annesine tıpatıp benzeyen gizemli bir varlıkla karşılaşan 8 yaşındaki Bela'nın yaşadıklarını konu alıyor. Other Mommy hangi platformda, nereden izlenir?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Other Mommy hangi platformda, nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 18:46

Other Mommy Netflix'te mi, Amazon Prime Video'da mı? Diğer Anne filmi hangi platformda yayınlanacak, nereden izlenir? İşte vizyon tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve dijital yayın bilgileri. Other Mommy hangi platformda, nereden izlenir?

OTHER MOMMY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Korku ve gerilim türündeki Other Mommy, 9 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye'de sinemalarda gösterime girdi. Orijinal adı Other Mommy olan yapım, Türkçe gösterimlerde Diğer Anne adıyla yer alıyor. Yaklaşık 93 dakika süren film, doğaüstü olayları aile içindeki gerilimle bir araya getiriyor. Jessica Chastain'in anne ve onun doğaüstü kopyası rollerini üstlendiği yapım, korku sinemasını takip eden izleyicilerin gündeminde bulunuyor.

Other Mommy hangi platformda, nereden izlenir?

Yönetmen koltuğunda Rob Savage'ın oturduğu film, James Wan'ın yapımcıları arasında yer aldığı Blumhouse ve Atomic Monster ortaklığıyla hazırlandı. Senaryosu Nathan Elston tarafından yazılan yapım, Josh Malerman'ın Incidents Around the House adlı romanından uyarlandı. Filmde Jessica Chastain'e Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed ve Karen Allen eşlik ediyor.

OTHER MOMMY HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Other Mommy, vizyon başlangıcında sinema salonlarında izlenebiliyor. Türkiye'deki gösterim ve bilet bilgilerine Paribu Cineverse ve Biletinial üzerinden ulaşılabiliyor. Seanslar sinemaya ve şehre göre değişebildiğinden bilet almadan önce güncel gösterim takviminin kontrol edilmesi gerekiyor.

Filmin dijital yayın tarihi ise Türkiye için henüz kesinleşmiş değil. ABD'de gösterim sonrasında dijital kiralama veya satın alma seçeneklerinin ve abonelik platformlarındaki yayın sürecinin ayrı takvimlerle ilerlemesi bekleniyor. Ancak Netflix, Amazon Prime Video veya başka bir dijital platformda Türkiye'de yayınlanacağına ilişkin kesin bir tarih açıklanmış değil. Bu nedenle filmi çevrim içi izlemek isteyenlerin resmi platform duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Other Mommy hangi platformda, nereden izlenir?

OTHER MOMMY KONUSU

Other Mommy, anne ve babasının evlilik sorunlarının gölgesinde yaşayan 8 yaşındaki Bela'nın başından geçen ürkütücü olayları anlatıyor. Bela, evindeki dolaptan ortaya çıkan ve kendi annesine şaşırtıcı derecede benzeyen doğaüstü bir varlıkla karşılaşıyor. Küçük kızın Diğer Anne adını verdiği bu varlık, başlangıçta onunla yakınlık kurmaya çalışıyor. Ancak zamanla evdeki varlığı daha tehditkâr bir hâl alıyor ve Bela'nın ailesi için de tehlike oluşturmaya başlıyor.

Hikâyenin merkezinde, gerçek anne ile onun görüntüsünü taklit eden varlık arasındaki ürkütücü benzerlik bulunuyor. Bela'nın yaşadıkları ilerledikçe ailesinin karşı karşıya olduğu tehdit büyüyor ve evdeki huzursuzluk derinleşiyor. Doğaüstü korku unsurlarını psikolojik gerilimle birleştiren film, çocuğun karşılaştığı varlığın ailesi üzerindeki etkisini ele alıyor. Yapım, Josh Malerman'ın Incidents Around the House romanından sinemaya uyarlandı.

OTHER MOMMY OYUNCULARI VE YÖNETMENİ

Filmin başrolünde, The Eyes of Tammy Faye ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Jessica Chastain yer alıyor. Chastain, Bela'nın annesi Ursula ile onun görüntüsünü alan doğaüstü varlığı canlandırıyor. Bu çift rol, filmin temel korku unsurlarından birini oluşturuyor. Bela karakterine Arabella Olivia Clark hayat verirken Jay Duplass da ailenin babası rolünde izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmenliğini Rob Savage'ın üstlendiği yapımın senaryosu Nathan Elston'ın imzasını taşıyor. Korku sinemasındaki çalışmalarıyla bilinen James Wan, filmin yapımcıları arasında bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Dichen Lachman, Arian Moayed ve Karen Allen yer alıyor. Universal Pictures dağıtımıyla izleyiciyle buluşan film, doğaüstü bir tehdidi aile ilişkileri üzerinden işliyor.

ETİKETLER
#James Wan
#Other Mommy
#Jessica Chastain
#Rob Savage
#Blumhouse
#Diğer Anne
#Medya
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