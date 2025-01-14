Oyuncu Yalçın Dümer TGRT Haber'de meslektaşlarına öfke kustu! "Oyunculuk sektörüyle ilgili duyduğum çok şey var"

14 Ocak 2025 13:20 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:22

Rekabet Kurumu'nun menajerlik ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında yurt dışına kaçma şüphesiyle yurt dışı çıkış yasağı kararı çıktı. Konuyla ilgili TGRT Haber canlı yayınına bağlanan oyuncu Yalçın Dümer "Oyunculuk sektörüyle ilgili duyduğum çok şey var" dedi.

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Dizi ve sinema dünyasında tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddialar​ sonrası Ayşe Barım hakkında soruşturma​ başlatıldı. Oyuncular​ konuyla ilgili ikiye bölünürken, TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programına bağlanan Yeşilçam​'ın usta oyuncusu Yalçın Dümer, iş bulamadığından, dizilerde belli isimlerin yer aldığını belirterek bazı oyunculara ateş püskürdü.

"YEŞİLÇAM OYUNCULARI MELEK KALDI"

Yalçın Dümer, açıklamasında, "Kendi istedikleri oyuncuları dizilerde, ekranlarda gösteriyorlar. Tolga Savacı benim can arkadaşımdı. Tolga'nın kapısını yıllarca kimse çalmadı. Tolga'nın set ahlakı vardı." dedi.

Kendi yaşadıklarından da bahseden Dümer, Bana iş vermiyorlar. Utanarak söylüyorduk. İşin ucunda bunlar vardı. Eskiden yönetmenler seçiyordu oyuncuları. Menajerler aracıdır. "diyerek düzenin uzun yıllardır devam ettiğini ancak Yeşilçam'da bu kadar tekelleşmenin mevcut olmadığını da belirtti.