Ozan Güven ile Büşra Develi 8 yıl sonra buluştu

23 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:20

Başrolünde Mehmet Günsur ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Fi dizisinde rol alan Ozan Güven ile Büşra Develi 8 yılın ardından tekrar partner oldu.

Tabii platformunun yeni dizisi "Benden İçeri" için çalışmalar başladı. İnternet dizisinin başrol oyuncuları da belli oldu. Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu dizinin çekimlerine başlandı. Böylece Ozan Güven ve Büşra Develi 8 yılın ardında tekrar birlikte rol aldı.

8 YIL SONRA BULUŞTULAR

Büşra Develi ile Ozan Güven, Fi dizisinin ardından 8 yıl sonra aynı projede buluştu. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fi dizisinde Ozan Güven Can Manay, Büşra Develi ise Bilge rolüyle yer almıştı.

Ozan Güven 10 bölümlük dizide psikiyatr Adnan rolüne hayat verecek. Her danışanının 3 bölüm yer aldığı Benden İçeri dizisinde şifalanmak için Adnan’a başvuran isimlerden biri de iş kadını Hande rolüyle Büşra Develi olacak. Ozan Güven ile Büşra Develi 2017’de Fi dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişti. Güven “Fi”de Can Manay adlı ünlü bir psikolog ve televizyoncuya hayat verirken, Büşra Develi ise Manay’ın yardımcısı Bilge’yi oynamıştı.

Büşra Develi aynı zamanda Eşref Rüya isimli dizide de rol alacak. Bu ayın sonunda çekimlerine başlayacak dizide Çağatay Ulusoy Eşref'i, Demet Özdemir müzisyen Nisan'ı, Büşra Develi ise komiser Çiğdem rolüyle ekranda olacak.