Özcan Deniz kalbi ile ilgili hangi sorunu yaşıyor? Prof. Dr. Bingür Sönmez TGRT Haber'de cevap verdi

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, sette geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Özcan Deniz'in iyi olduğu bilgisi verildi. TGRT Haber'e konuk olan Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özcan Deniz'in kalbi ile ilgili hangi sorunu yaşadığından bahsetti.

Yasemin Bozkurt ve Yaprak Hırka Yıldız'ın sunumuyla ekrana gelen Bilmedikleriniz programına Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, konuk oldu. Özcan Deniz'in yakın arkadaşı olduğunu belirten Sönmez, kalp krizi ve kalp spazmı arasındaki farkları anlattı.

"ÖZCAN DENİZ BENİ ARADI"

Yasemin Bozkurt’un “Kalp krizi ile kalp spazmı farklı mı? soruna cevap veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Özcan Deniz’in kalp krizi geçirmediğini belirtti. Sönmez, "Özcan benim arkadaşım. O gün beni aradı” dedi. Kalp spazmını anlatan Sönmez, "Vücudumuzda bir hormonumuz var adrenalin. Heyecanlanınca, üzülünce, anksiyete de salgılanan bir hormon. Damarları büzüyor, tansiyonu yükseltiyor, nabız yükseltiyor. Sette aşırı bir sinirlenmiş, ailevi problemi olabilir. Beni aradı “Çeneme doğru bir yanma var, bir ağrı var” dedi. Hemen gel dedim. Nabzı 110’du geldiğinde. Bir kalp krizi değildi. Bütün tahlilleri yaptık. Bir spazmdı o gün geçirdiği. Aşırı adrenalin salgılanmasına bağlı belki de kırık kalp sendromuydu” dedi.

Özcan Deniz son sağlık durumuyla ilgili, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." dedi.