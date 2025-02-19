Özcan Deniz Kızıl Goncalar'a devam edecek mi?

Başrolünü Özgü Namal ile paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi setinde fenalaşan Özcan Deniz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Set iptal olurken, oyuncular da hastaneye akın etti. Ramazan kalbini stent takılacak Özcan Deniz'in diziye devam edip etmeyeceği de kesinleşti.

ÖZCAN DENİZ KIZIL GONCALAR'DAN AYRILACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Anjiyo yapılan ve tıkanık damarlar tespit edilen Özcan Deniz’in kalbine ramazan ayında stent takılacağı öğrenildi. Evinde dinlenen Özcan Deniz’in Kızıl Goncalar dizisine devam edip edemeyeceği de kesinleşti. Deniz birkaç gün dinlendikten sonra sette iş başı yapacak.

ÖZCAN DENİZ SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Özcan Deniz son sağlık durumuyla ilgili, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda." dedi.

ÖZCAN DENİZ'İN EŞİ ÖFKE KUSTU

Özcan Deniz'in eşi Samar "Bitmedi düşmanlığınız! Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım! Hastaneye gidiyorum yoldayım nefes alamıyorum! Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.