Özcan Deniz'den kardeşine Mert Yazıcıoğlu aracılığıyla gönderme! Cüneyd özlemi ağır bastı

Başrolünde Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Mina Demirtaş'ın yer Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı. 28 Nisan 2025 tarihinde final yapan dizi hakkında

ÖZCAN DENİZ'DEN KIZIL GONCALAR CÜNEYD KARAKTERİYLE GÖNDERME

Kardeşi Ercan Deniz ile mahkemelik olan Özcan Deniz, sosyal medya üzerinden gönderme yapmaya devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakterinin karakterini paylaşan Özcan Deniz, "Sen hayata katıl. Onun senin için daha güzel planları vardır." sözlerini tekrar paylaştı.

Özcan Deniz daha sonra ise Mert Yazıcıoğlu'nu etiketleyerek, Cüneyd karakterine olan özlemini dile getirdi. Özcan Deniz paylaşımına, "Ne yalan söyleyeyim özledim Cüneyd'le sohbetleri. Sizin için sadece bir dizi sahneleriydi belki ama benim için merhemdi, ilaçtı, rehberdi. Teşekkürler Necati Şaşmaz, teşekkürler Mert Yazıcıoğlu" dedi.

ÖZCAN DENİZ İLE KARDEŞİ ERCAN DENİZ BİRBİRİNE GİRDİ

"İhanet Nedir?", "Yalancı adama ne denir?", "Hain kime denir?, "Manipülasyon demek? gibi soruların cevaplarını sosyal medya hesabından paylaşan Özcan Deniz en son paylaşımında da mahkemelik olduğu kardeşi Ercan Deniz'e hakkını helal etmediğini paylaştı.

Özcan Deniz, "Ah canım kardeşim!" vurgusuyla başladığı paylaşımında "Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp satıp savdığın oğlum, ayırmaya çalıştığınız, kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ" ifadelerine yer verdi.