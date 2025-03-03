Özge Yağız'ın verdiği röportaj tepki çekti! İlhan Şen hayranları küplere bindi

Özge Yağız katıldığı programda senaryoya müdahalelerin olabileceğini ileri sürerken, "Oturup yönetmenle birlikte sahne yazıyoruz" dedi. Safir dizisinde Özge Yağız ile Burak Berkay'ın senaryoya müdahale ettiği ve bu durumdan diğer başrol oyuncusu İlhan Şen'in rahatsız olduğu iddia edilmişti. Özge Yağız'ın açıklamaları sonrası da ünlü oyuncu yorum yağmuruna tutuldu.

Safir dizisinde tanıştığı Burak Berkay ile mutlu bir ilişkisi olan Özge Yağız, katıldığı programda komik set anılarından bahsetti. Senaryoya oyuncu müdahale eder mi? sorusuna ise, "Bazen yönetmenle birlikte senaryo yazıyoruz" dedi. Safir dizisinde Özge Yağız ile Burak Berkay'ın senaryoya çok müdahale ettiği ve bu durumun İlhan Şen'i rahatsız ettiği iddia edilmişti.

ÖZGE YAĞIZ'IN AÇIKLAMALARI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Özge Yağız katıldığı programda, "Bence bütün meslektaşlarım yaşıyordur. Yoni imkansız senaryoya bir şeyler katmadan ilerlemek. Tabi ki de katıyoruz ama bunu istişare yaparak katıyoruz. Sonuçta bu ekip işi. Yönetmen de uygun görürse ya da sahnenin gidişatına uyuyorsa. Diğer oyuncuların oyununu bozmuyorsa tabi ki ekleme çıkarma yapılıyor. Bazen tüm replikleri değiştirdiğimiz oluyor. Yönetmenle birlikte sahne yazıyoruz" dedi.

Safir dizisinin başrol oyuncularından biri olan İlhan Şen senaryodaki hikâyesi bittiği için projeye veda etmişti. Diziye sonradan Güneş karakteriyle dahil olan Gizem Karaca da o dönem ayrılık kararı aldı. Erkan Bektaş ile beraber 3 oyuncu da diziden ayrılmıştı. Özge Yağız'ın takipçileri bu açıklamanın ardından ikiye bölündü. Kimileri İlhan Şen'e o dönem haksızlık yapıldığını ileri sürerken, bazıları ise Özge Yağız'ın herkese çok saygılı olduğu diğer oyuncu arkadaşlarının sahnelerine asla müdahale etmeyeceğini savundu.

Özge Yağız, "Annem ve babam ilk setinde sanki bizi aç bırakıyorlarmış gibi 3-4 tepsi baklava ve su böreğiyle gelmişlerdi. Herhalde, 'kız istemeye gidiyoruz' demiştim" diyerek anısını anlattı.