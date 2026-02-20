Özgü Namal verdiği cevapla yine takdir topladı: Herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım

Son olarak Kıskanmak dizisiyle ekranda olan Özgü Namal, Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif rolüyle de popüler oldu. Son olarak , Berlin Film Festivali'ne katılan oyuncu, yaptığı konuşmayla beğeni topladı. Havalimanında görüntülenen Özgü Namal konuşmasıyla ilgili gelen sorulara ise verdiği cevapla dikkat çekti.

ÖZGÜ NAMAL MÜTEVAZİLİĞİNİ KONUŞTURDU

Havalimanında görüntülenen Özgü Namal, "Vallahi ben de bilmiyorum çok, gazetelerden öğrendim neler yaşandığını. Orada değildim galiba. Ters bir şey yapmadım aslında. Çok nazik bir şekilde, çok samimi bir şekilde cevap verdim. Yani, doğru olmadığını dile getirdim. Ülkeyle alakalı olduğunu tahmin ettim. Herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım. Doğal geliyor bana o anlamda. Onlar sorunca cevap vermek durumunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Uzun bir aranın ardından beyaz perdeye güçlü bir dönüş yapan Özgü Namal, başrolünde yer aldığı “Sarı Zarflar” filmiyle boy gösterdi. Üstelik performansıyla “En İyi Oyuncu” adayları arasına adını yazdırdı. Ancak geceden geriye sadece adaylık değil, verdiği bir röportaj cevabı da kaldı. Festival kapsamında düzenlenen söyleşide Namal’a yöneltilen bir soru kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir muhabirin, “Bu hikaye Türkiye’de çekilseydi performansınız değişir miydi?” sorusu üzerine ünlü oyuncu, “Bu, Türkiye’de çekilemeyen bir film değil. Almanya’da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Performans açısından büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ancak yönetmenin buraya olan hâkimiyeti ve atmosferi iyi hissetmesi elbette kameraya yansımıştır. Türk ve Alman sinemasının bir arada olmasından mutluluk duyuyorum.” dedi.

DEMET AKALIN'DAN ÖZGÜ NAMAL'A ÖVGÜ

'Herkesin yapması gerekeni yaptım bence. Doğal geliyor bana' diyen Özgü Namal'ın bu röportajına Demet Akalın'dan bir destek daha geldi. Akalın, Namal'a 'Seni gördüğüm yerde kahraman diye bağırırsam şaşırma' ifadelerini kullandı.