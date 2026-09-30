Perma grubu üyeleri isimleri: Ahmet, Alperen, Can kimdir, yaşları kaç?

Idol House Türkiye yarışmasında performanslarıyla tanınan Ahmet Emre Doğaner, Alperen Tarık Balkın ve Can Kesiktaş, yarışmanın ardından Perma grubu adı altında bir araya geldi. Üç kişilik erkek müzik grubu, farklı müzik ve sahne deneyimlerini aynı projede buluştururken, ilk şarkısı “Bulamazsın” ile müzik dünyasında resmi olarak dinleyici karşısına çıktı.

PERMA GRUBU ÜYELERİ KİMDİR?

Perma, Idol House Türkiye sonrasında bir araya gelen Alperen Tarık Balkın, Ahmet Emre Doğaner ve Can Kesiktaştarafından oluşturulan üç kişilik bir müzik grubudur. Üç üye de yarışma sürecinde ayrı ayrı tanınırken, program sonrasında kariyerlerini aynı grup çatısı altında sürdürme kararı aldı.

Grubun kuruluş süreci 2026 yazında şekillendi. İlk dönemde Perma'nın sahne ve görsel kimliğine ilişkin çalışmalar paylaşılırken, daha sonra grubun stüdyo çalışmalarına başladığı duyuruldu. Ağustos ayında yayımlanan debut videosunun ardından grubun ilk şarkısı için geri sayım başladı ve “Bulamazsın” kısa süre sonra dinleyiciyle buluştu.

PERMA GRUBU KAÇ KİŞİ?

Perma grubu 3 kişiden oluşuyor. Grubun üyeleri şu şekilde:

Ahmet Emre Doğaner

Alperen Tarık Balkın

Can Kesiktaş

Üç isim de Idol House Türkiye yarışmasında yer aldı. Yarışmanın ardından farklı özellikleriyle öne çıkan bu üç müzisyenin Perma adı altında bir araya gelmesiyle grup projesi hayata geçti.

Perma'nın üyeleri müzikal açıdan birbirinden farklı geçmişlere sahip. Alperen gitar ve vokal tarafındaki deneyimiyle öne çıkarken, Ahmet Emre'nin söz yazarlığı ve farklı enstrümanlarla olan çalışmaları dikkat çekiyor. Can Kesiktaş ise vokal ve sahne deneyimiyle grubun üyeleri arasında yer alıyor.

PERMA GRUBU AHMET, ALPEREN VE CAN KAÇ YAŞINDA?

Perma üyeleri hakkında internette yer alan güncel biyografik bilgilere göre Alperen Tarık Balkın 25 yaşında ve İstanbul doğumlu, Can Kesiktaş ise 23 yaşında ve Mersin doğumlu olarak belirtiliyor. Ahmet Emre Doğaner içinse güncel biyografi kaynaklarında 24 yaş bilgisi öne çıkıyor.

Üye Yaş Doğum yeri Öne çıkan özelliği Alperen Tarık Balkın 25 İstanbul Vokal, gitar, konservatuvar eğitimi Ahmet Emre Doğaner 24 İstanbul Vokal, söz yazarlığı, dans ve müzik Can Kesiktaş 23 Mersin Vokal ve sahne deneyimi

Ahmet Emre Doğaner'in doğum yılı ve yaşı konusunda farklı internet profillerinde farklı bilgiler yer alabildiği için kesin doğum tarihi üzerinden bir değerlendirme yapmak yerine güncel biyografi kaynaklarında öne çıkan 24 yaş bilgisi esas alınıyor. Alperen ve Can için ise güncel biyografi profillerinde sırasıyla 25 ve 23 yaş bilgileri bulunuyor.

PERMA ÜYESİ ALPEREN TARIK BALKIN KİMDİR?

Alperen Tarık Balkın, 25 yaşında ve İstanbul doğumludur. Müzikle uzun yıllardır ilgilenen Balkın, vokal çalışmalarının yanı sıra gitar performansıyla da öne çıkıyor. Yaklaşık 11 yıldır gitar çaldığı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam ettiği belirtiliyor.

Alperen'in müzik geçmişinde gitar önemli bir yere sahip. Rock ve pop ağırlıklı performanslarıyla Idol House Türkiye sürecinde dikkat çeken genç müzisyen, yarışmanın ardından Ahmet Emre Doğaner ve Can Kesiktaş ile birlikte Perma kadrosuna dahil oldu. Böylece yarışma sırasında bireysel olarak sergilediği performanslarını grup çalışmasıyla sürdürmeye başladı.

ALPEREN TARIK BALKIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Alperen Tarık Balkın'ın 19 Mayıs 2001 doğumlu ve 25 yaşında olduğu bilgisi güncel biyografi kaynaklarında yer alıyor. Doğum yeri ise İstanbul olarak belirtiliyor.

Müzik eğitimini konservatuvar seviyesinde sürdüren Balkın'ın yaklaşık 11 yıllık gitar deneyimi bulunuyor. Vokal ve gitar alanındaki çalışmalarını Perma'nın müzikal kimliğine taşıyan Alperen, grubun üçlü yapısındaki müzikal unsurlardan birini oluşturuyor.

PERMA ÜYESİ AHMET EMRE DOĞANER KİMDİR?

Ahmet Emre Doğaner, Perma grubunun üç üyesinden biridir ve İstanbul doğumludur. Güncel biyografi kaynaklarında 24 yaşında olduğu belirtilen Doğaner, Idol House Türkiye sürecinde vokal ve sahne performansıyla tanındı.

Ahmet Emre'nin müzik geçmişi yalnızca vokal performansıyla sınırlı değil. Müzik çalışmaları, sahne deneyimi ve söz yazarlığıyla da öne çıkan genç sanatçının farklı enstrümanlarla ilgilendiğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Perma'nın ilk single'ı “Bulamazsın”ın söz ve müziğinde de Ahmet Emre Doğaner'in imzası yer alıyor.

AHMET EMRE DOĞANER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ahmet Emre Doğaner için güncel biyografi kaynaklarında 2002 doğumlu ve 24 yaşında bilgisi bulunuyor. Doğum yeri İstanbul olarak belirtiliyor. Bununla birlikte farklı profil sayfalarında doğum yılı konusunda farklı kayıtlar görülebildiği için kesin gün ve ay bilgisi üzerinden hareket edilmemesi gerekiyor.

Doğaner'in Perma'daki dikkat çeken özelliklerinden biri, grubun ilk şarkısının yaratım sürecinde doğrudan yer alması. “Bulamazsın”ın söz ve müziğinin Ahmet Emre Doğaner tarafından hazırlanması, sanatçının yalnızca performans tarafında değil, üretim aşamasında da grubun çalışmalarına katkı verdiğini gösteriyor.

PERMA ÜYESİ CAN KESİKTAŞ KİMDİR?

Can Kesiktaş, Perma grubunun Mersin doğumlu üyesidir. Güncel biyografi kaynaklarında 2003 doğumlu ve 23 yaşında olduğu belirtilen Kesiktaş, müzik kariyerinde vokal ve sahne performansıyla öne çıkıyor.

Can'ın müzikle tanışmasında ailesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Annesine gitarla eşlik ederek müziğe yönelen Kesiktaş, ilerleyen dönemde İstanbul'a taşınarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Sokak müzisyenliği deneyimi de bulunan genç sanatçı, bu süreçte sahne tecrübesini geliştirdi.

CAN KESİKTAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Can Kesiktaş'ın 2003 doğumlu ve 23 yaşında olduğu bilgisi güncel biyografi kaynaklarında yer alıyor. Doğum yeri ise Mersin olarak belirtiliyor.

Kesiktaş'ın müzik yolculuğu Idol House Türkiye ile başlamadı. Yarışmadan önce de sahne ve müzik çalışmalarını sürdüren Can, programın ardından Alperen Tarık Balkın ve Ahmet Emre Doğaner ile birlikte Perma'nın kadrosuna dahil oldu. Böylece bireysel sahne deneyimini yeni grubun çalışmalarına taşımaya başladı.