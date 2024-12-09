Pınar Ergüner ile Haberin İçinden ekibi Veli Eren için Çeşme'de! İz sürüldü, detaylar kafa karıştırdı

09 Aralık 2024 15:17 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:20

İzmir’in çeşme ilçesine eğlenmek için giden 19 yaşındaki Veli Eren’den bir yıldır haber alınamıyor. Eren’in telefonu Manisa’dan bir ailenin evinden çıkarken, Pınar Ergüner ile Haberin İçinden ekibi İzmir Çeşme’de Veli Eren’in kaybolduğu yere gitti.

Arkadaşlarıyla eğlenmek için Karşıyaka’daki evinden Çeşme’ye giden Veli Eren Atay, gittiği eğlence mekanından ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. TGRT Haber stüdyolarında Veli Eren’in annesi yaşananları tekrar Pınar Ergüner’e anlattı. Günler stüdyoda Veli Eren’i bulmak için uğraşan Pınar Ergüner, ekibiyle beraber İzmir​ Çeşme’de Veli Eren’in kaybolduğu yere gitti.

PINAR ERGÜNER VE EKİBİ VELİ EREN İÇİN ÇEŞME​'DE

Veli Eren’in annesiyle beraber Çeşme’ye giden Pınar Ergüner, Veli Eren’in son görüldüğü yere uğradı. Arkadaşlarıyla Delikli Koy’da karşılaşan Veli Eren’in telefonunu kaybettiği söylenen otoparka da uğrayan Pınar Ergüner, boyacı Mehmet’in çadırına giderek bilgi topladı. Veli Eren'in 8 kiloluk taşı burada bulunan bir çadırın yanına götürüp koyduğu da belirtilen olayda Pınar Ergüner, akıllardaki tüm soruları sordu.

VELİ EREN'İN TELEFONU BULUNDU

Polis, Veli Eren telefonun sinyallerini takip ederek Manisa'daki bir ailede olduğunu tespit etti. Bir süre aile takibe alınırken, ailenin olayla bir ilgisinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis, Manisalı ailenin bilgisine başvurdu. Ailenin telefonu Atay'ın ortadan kaybolduğu gün Çeşme'de plajda buldukları, bir süre evde tuttuktan sonra format attırıp kullanmaya başladıkları anlaşıldı.