Poyraz Karayel'in Zülfikar'I Celil Nalçakan'dan peş peşe itiraflar: İlker Kaleli ile birbirimizi sevmeyiz

Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar rolüyle yer alan Celil Nalçakan, katıldığı programda aynı dizide rol aldığı İlker Kaleli ile birbirlerini hiç sevmediklerini itiraf etti. Nalçakan itirafında, "Ben İlker'i sevmem, o da beni sevmez" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 10:16

Celil Nalçakan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda itirafıyla dikkat çekti. Bir döneme damga vuran ve başrolünde , Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar ve Emel Çölgeçen gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisiyle ilgili konuşan Celil Nalçakan, itiraflarıyla şaşırttı.

POYRAZ KARAYEL SETİNDE YAŞANANLARI CELİL NALÇAKAN ANLATTI

Poyraz Karayel dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle 2015 yılına damga vuran yapımlardan oldu. 3 sezon süren dizi, izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda itiraflarıyla dikkat çeken Celil Nalçakan, İlker Kaleli'yi hiç sevmediğini, İlker Kaleli'nin de kendisini sevmediğini itiraf etti.

Celil Nalçakan, "Ben İlker'i sevmem, o da beni sevmez. İlker iyi bir oyuncu. Görüşmediğim ve kötü bir oyuncu olsa benim için problem olurdu. Ama İlker işini disiplinle yapar, İlker iyi bir oyuncudur. Sahne öncesinde herhangi bir muhabbetimiz olmadığı için konuşmadığımızdan dolayı, sahne esnasında birbirimize çelme takmazdık" şeklinde konuştu.

