Rabia Soytürk'ten Meltem Akçöl'e destek! İki oyuncunun dostluğuna yorum yağdı

09 Ocak 2025 17:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:32

Karantina” filminin galası dün akşam Kanyon’da yapıldı. Başrolde Meltem Akçöl yer alırken, galaya Duy Beni dizisindeki yakın arkadaşı Rabia Soytürk de katıldı. Rabia Soytürk sosyal medya paylaşımlarıyla da arkadaşına destek oldu.

Karantina filminin galası dün gerçekleşti. Bu hafta vizyona girecek filmin başrol oyuncuları galada yer alırken, Meltem Akçöl'e yakın arkadaşı Rabia Soytürk'ten de geldi. Duy Beni dizisinde beraber rol alan iki oyuncunun birbirine olan desteğine beğeni yağdı.

RABİA SOYTÜRK'TEN MELTEM AKÇÖL'E DESTEK

Dün akşam Kanyon’da yapılan galada filmin Zeynep’i Meltem Akçöl’ü Duy Beni dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk yalnız bırakmadı. Soytürk “Arkadaşımın ilk filmiydi. Onu zaten çok beğeniyorum. İyi ki benim arkadaşım… Ekipçe çok güzel bir film çıkarmışlar. Gurur duyuyorum” dedi.

KARANTİNA FİLMİ OYUNCULARI

Cuma günü vizyona giren “Karantina” filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz oturdu. Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay ve Taha Baran Özbek’in başrol oynadığı filmde İlker Aksum ve Deniz Uğur da rol aldı.