Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak? Nereden izlenir, iptal mi edildi?

Türk sinemasının en çok izlenen yerli animasyon serilerinden Rafadan Tayfa'nın yeni filmi için bekleyiş sürüyor. Daha önce vizyon tarihi ertelenen Rafadan Tayfa: Gordion'un akıbeti, yapım sürecindeki anlaşmazlığın çözüldüğüne ilişkin haberlerle yeniden gündeme geldi. Peki, Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak, nereden izlenir, film iptal mi edildi?

RAFADAN TAYFA GORDİON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Rafadan Tayfa: Gordion filminin 25 Aralık 2026 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Haberde, TRT ile İSF Stüdyo arasında Rafadan Tayfa markasının haklarına ilişkin yaşanan anlaşmazlığın sona erdiği ve marka haklarının tamamen TRT'ye geçtiği aktarıldı.

Aynı haberde, serinin filmlerini üreten İSF Stüdyo'nun 2029 yılına kadar planlanan üç yeni filmin yapımını da üstleneceği belirtildi. Ancak TRT veya İSF Stüdyo tarafından konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama paylaşılmış değil.

RAFADAN TAYFA GORDİON İPTAL Mİ EDİLDİ?

Rafadan Tayfa: Gordion'un iptal edildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Filmin vizyon tarihinin ertelenmesi, TRT ile İSF Stüdyo arasında marka hakları konusunda yaşandığı belirtilen anlaşmazlıkla ilişkilendirildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberinde taraflar arasındaki sorunun çözüldüğü ve filmin 25 Aralık'ta vizyona girmesinin beklendiği ifade edildi. Dolayısıyla mevcut bilgilere göre film iptal edilmiş değil; yeni vizyon tarihi için 25 Aralık 2026 işaret ediliyor.

RAFADAN TAYFA GORDİON NEREDEN İZLENİR?

Rafadan Tayfa: Gordion'un 25 Aralık 2026'da vizyona girmesi bekleniyor. Film öncelikle sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağına ilişkin ise henüz açıklanmış bir tarih bulunmuyor.